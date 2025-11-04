После 19-го пакета санкций и на четвертый год войны в Украине в Германии спохватились: как же так, почему у нас российская сталь до сих пор не под санкциями? Собирают даже специальный «стальной саммит» 6 ноября, чтобы исправить сие недоразумение. На самом деле, ничего неожиданного в этом нет: в свое время частичное исключение российской стали из-под санкций было вполне сознательным решением. Это тот самый случай, когда экономические соображения на время перевесили политический раж. И вот теперь вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к ужесточению мер в отношении России, полностью прекратив импорт стали из России.

Он «обнаружил», что стальные слябы, произведенные в России и переработанные в ЕС, по-прежнему не подпадают под санкции. Сами по себе эти слябы являются сырьем для производства листов и полос. Есть чему тут удивляться и с другой стороны: если в России многие говорят, что Европа воюет с РФ руками украинцев, то почему «противник» снабжается тем, из чего можно изготавливать в том числе оружие для Украины? Так что и с российской стороны сработали свои экономические интересы. Все-таки валюта по-прежнему нужна для каких-то внешнеторговых расчетов, хотя доля «токсичных валют» стран Запада упала в экспортных расчетах РФ уже до 13% в середине года. Тем не менее эта валютная выручка важна: на нее, хотя и обходными путями, покупают в том числе важные высокотехнологичные компоненты для российской промышленности, включая ВПК. Слябы российского происхождения были выведены из-под санкций во многом благодаря лоббированию со стороны некоторых европейских сталелитейных компаний, зависящих от этого сырья. В 2024 году 63% импорта слябов пришлось именно на Россию. Полный отказ от них запланирован сейчас на 2028 год, однако, как и в случае с нефтью и газом, для которых был первоначально установлен тот же дедлайн, теперь срок полного эмбарго решили приблизить. Все это отражает растущую ожесточенность противостояния России и ЕС. Они приближают момент, когда, исчерпав уже все возможности экономической войны, останется перейти только к войне уже настоящей. Санкции на импорт российских слябов были ослаблены в конце 2023 года, когда был принят 12-й пакет антироссийских санкций (они были введены всего годом ранее — в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета). Первоначально импорт слябов должен был прекратиться 1 октября 2024 года, но тогда и был отложен до конца сентября 2028 года. Основным бенефициаром стала является NLMK Europe (дочерняя компания российского НЛМК), имеющая пять прокатных мощностей — две площадки в Бельгии и три завода в Дании, Франции и Италии общей мощностью 3,1 млн тонн готовой металлопродукции в год. Впрочем, это еще и тысячи рабочих мест для самих европейцев, что немаловажно, так что тут рубить сплеча – себе дороже.

Соответственно, крупнейшими потребителями слябов из России в январе-июне текущего года стали: Бельгия – 688,5 тыс. тонн, Италия – 435,8 тыс. тонн и Чехия (несмотря на свою одну из самых жестких антироссийских позиций) – 370,3 тыс. тонн. Кроме того, Италия стала крупнейшим импортером российского чугуна за тот же период (524,6 тыс. тонн). Да-да, помимо стальных слябов российские компании продолжают поставлять в Европу чугун. Там были ранее введены квоты на импорт. Их в прошлом году выбрали досрочно (чугун, как и деньги, не пахнет), импортировав 1,14 млн тонн уже к сентябрю. В текущем году квоту сократили – до 700 000 тонн. Она была исчерпана рекордными темпами уже в первом квартале этого года. Импорт российского чугуна в ЕС будет прекращен раньше, уже с 2026 года. Крупнейшими импортерами стали примерно те же страны, что и в случае с импортом слябов – Италия (524,6 тыс. тонн), Латвия (87,3 тыс. тонн) и Бельгия (31,1 тыс. тонн). Примечательно, что европейские потребители охотно покупали российский чугун, в то время как украинские экспортеры были вынуждены поставлять свою продукцию в США. И несмотря на усилия крупных компаний и отраслевых ассоциаций, сталелитейная промышленность ЕС не смогла преодолеть давление стран-бенефициаров импорта слябов из России. Уж слишком это выгодно. В частности, российские слябы перерабатываются в ЕС и продаются как европейская продукция, но по более низким ценам. Разница в цене с аналогичной немецкой продукцией достигает 50%. За время войны в Украине Россия благодаря этому увеличила свою долю рынка с 53% до 63%. Впрочем, немцы же сами в первых рядах отказались от поставок относительно дешевого российского трубопроводного газа еще тогда, когда он ни под какими санкциями не был. В результате все энергоемкие немецкие производства – в глубоком кризисе или на грани банкротства. Зато российские производители переориентировались на другие рынки: ведущими импортерами российского чугуна стали Индия и Турция, а также Египет и Китай. Вполне возможно, что первые две страны, как и в случае с нефтью и нефтепродуктами, служат лишь «перевалочной базой» (зарабатывая при этом свою маржу) и частично потом эта продукция все равно оказывается в Европе. Но к таким лицемерным выкрутасам уже привыкли, они мало кого смущают.