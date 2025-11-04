USD 1.7000
EUR 1.9609
RUB 2.1026
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
02:44 345

Отказ председателя Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели от участия в церемонии, посвященной Дню Республики 29 октября в мавзолее Ататюрка (Аныткабир), а также в традиционном вечернем приеме президента Реджепа Тайипа Эрдогана вызвал оживленную реакцию в турецком политическом пространстве.

Первоначально отсутствие Бахчели на приеме породило вопросы о состоянии здоровья политика, однако информация из источников, близких к MHP, и завуалированные сообщения в социальных сетях указали на иную причину.

В то время как проходил официальный прием у президента, главный редактор газеты Türkgün, известной своей близостью к MHP, Мехмет Муфтуоглу опубликовал фотографию с Бахчели, сопроводив ее словами: «Лидера MHP Девлета Бахчели нужно правильно понимать и уметь читать его послания». Политические обозреватели считают, что подобные публикации в соцсетях адресованы союзнику MHP — правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Почему Эрдоган и Бахчели разошлись?

Источники расценивают этот шаг как «тихий протест» Бахчели против позиции правительства по результатам выборов в Северном Кипре.

За последний год в турецких СМИ регулярно появлялись предположения о разногласиях между союзниками по Народному альянсу. По утверждениям наблюдателей, последним примером напряженности стала ситуация вокруг Кипра. Бахчели резко отреагировал на избрание президентом Северного Кипра Туфана Эрхурмана, которого он назвал «сторонником федерации», и потребовал немедленного присоединения северной части острова к Турции в качестве 82-й провинции.

Президент Эрдоган, в отличие от своего союзника, поздравил Эрхурмана с победой и дал понять, что Анкара продолжит сотрудничество с новым лидером Северного Кипра. Источники в MHP также утверждают, что причиной напряженности стало игнорирование предупреждений Бахчели по поводу выборов на острове.

Тем не менее, политические аналитики отмечают, что разногласия между ПСР и MHP имеют более глубокие корни. После убийства в 2022 году в Анкаре бывшего лидера организации «Ülkü Ocakları» Синана Атеша, и ареста ряда членов MHP, отношения между союзниками заметно охладились. Позже в СМИ начали упоминать имена некоторых функционеров MHP в связи с этим делом, а личный прием, оказанный президентом Эрдоганом вдове Синана Атеша — Айше Аташ, вызвал недовольство в окружении Бахчели.

По утверждениям наблюдателей, последним примером напряженности стала ситуация вокруг Кипра. Бахчели резко отреагировал на избрание президентом Северного Кипра Туфана Эрхурмана

Еще одним поводом для недовольства, по утверждению источников, стал процесс назначения начальников полиции и губернаторов в текущем году. Как ранее писал haqqin.az, некоторые чиновники, известные своей близостью к Партии националистического движения (MHP), были отозваны из стратегически важных регионов и переведены на «бессильные» должности в центральный аппарат министерства внутренних дел, что вызвало завуалированные протесты со стороны националистов. Сообщалось даже, что MHP поддержала бывшего министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в противовес действующему министру Али Ерликая. Заместитель председателя MHP Исмаил Оздемир в одной из своих публикаций открыто раскритиковал Ерликая.

Еще одним предметом разногласий между союзниками по Народному альянсу стала инициатива «Турция без терроризма», которая, как ожидается, может привести к разоружению РПК. MHP выражает недовольство осторожной позицией Партии справедливости и развития (ПСР), обвиняя ее в затягивании процесса. Кроме того, ПСР выступает против предложения Бахчели о визите депутатов парламента от MHP на остров Имралы для встречи с Абдуллой Оджаланом.

Различия между союзниками проявляются и во внешнеполитическом курсе. 25 сентября Бахчели выступил с резонансным заявлением о необходимости создания союза между Турцией, Россией и Китаем. Это заявление прозвучало всего за день до визита президента Эрдогана в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Аналитики расценили слова Бахчели как признак расхождения во взглядах на внешнюю политику, особенно учитывая, что в ходе визита Эрдоган должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить стратегические вопросы.

Политические аналитики отмечают, что разногласия между ПСР и MHP имеют более глубокие корни. После убийства в 2022 году в Анкаре бывшего лидера организации «Ülkü Ocakları» Синана Атеша, и ареста ряда членов MHP, отношения между союзниками заметно охладились.

Одним из наиболее заметных разногласий между Эрдоганом и Бахчели стало предложение лидера MHP внедрить в систему управления Турции «ливанскую модель» и провести «открытие для алевитов». В июле Бахчели в письменном заявлении предложил назначить двух вице-президентов — одного алевита и одного курда. Это вызвало резкую реакцию со стороны правительственного блока. Бывший депутат от ПСР Шамиль Тайяр назвал идею «ошибочной и опасной», заявив, что распределение должностей по религиозному и этническому признаку навредит Турции и приведет к «ливанской модели».

Тем не менее, источники в MHP подчеркивают, что расхождения во взглядах и противоположные позиции не перерастут в кризис союзничества или политический разрыв с ПСР. Отмечается, что возникающие проблемы могут быть решены в рамках личного диалога между Эрдоганом и Бахчели.

Один из высокопоставленных представителей столичного отделения MHP в интервью haqqin.az напомнил слова Бахчели, сказанные им на митинге в 2016 году: «Познайте Эрдогана, поймите его и объясните другим». И добавил: «Теперь мы говорим нашим союзникам: познайте Бахчели, поймите его и объясните другим».

Читайте по теме

Опасная инициатива Бахчели что там у соседей?; все еще актуально
17 октября 2025, 12:55 4862
Параллельное государство в Турции? что там у соседей?; все еще актуально
20 сентября 2025, 02:38 8763
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров
02:19 554
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция
01:55 839
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема
01:32 872
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 8222
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 1088
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 8207
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8369
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 1088
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 1713
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 3554
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 3046

ЭТО ВАЖНО

Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров
02:19 554
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция
01:55 839
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема
01:32 872
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 8222
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 1088
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 8207
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
Ильхам Алиев: «Нет озера Севан, есть озеро Гёйча»
3 ноября 2025, 14:05 8369
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
Лидер Германии обратился к сирийцам: Уезжайте
01:10 1088
Россия побила рекорд Брежнева
Россия побила рекорд Брежнева
00:50 1713
Жесткое предупреждение США
Жесткое предупреждение США обновлено 23:35
3 ноября 2025, 23:35 3554
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
Итальянцев разозлило заявление Захаровой
3 ноября 2025, 23:23 3046
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться