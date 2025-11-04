Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка

Отказ председателя Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели от участия в церемонии, посвященной Дню Республики 29 октября в мавзолее Ататюрка (Аныткабир), а также в традиционном вечернем приеме президента Реджепа Тайипа Эрдогана вызвал оживленную реакцию в турецком политическом пространстве. Первоначально отсутствие Бахчели на приеме породило вопросы о состоянии здоровья политика, однако информация из источников, близких к MHP, и завуалированные сообщения в социальных сетях указали на иную причину. В то время как проходил официальный прием у президента, главный редактор газеты Türkgün, известной своей близостью к MHP, Мехмет Муфтуоглу опубликовал фотографию с Бахчели, сопроводив ее словами: «Лидера MHP Девлета Бахчели нужно правильно понимать и уметь читать его послания». Политические обозреватели считают, что подобные публикации в соцсетях адресованы союзнику MHP — правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Источники расценивают этот шаг как «тихий протест» Бахчели против позиции правительства по результатам выборов в Северном Кипре. За последний год в турецких СМИ регулярно появлялись предположения о разногласиях между союзниками по Народному альянсу. По утверждениям наблюдателей, последним примером напряженности стала ситуация вокруг Кипра. Бахчели резко отреагировал на избрание президентом Северного Кипра Туфана Эрхурмана, которого он назвал «сторонником федерации», и потребовал немедленного присоединения северной части острова к Турции в качестве 82-й провинции. Президент Эрдоган, в отличие от своего союзника, поздравил Эрхурмана с победой и дал понять, что Анкара продолжит сотрудничество с новым лидером Северного Кипра. Источники в MHP также утверждают, что причиной напряженности стало игнорирование предупреждений Бахчели по поводу выборов на острове. Тем не менее, политические аналитики отмечают, что разногласия между ПСР и MHP имеют более глубокие корни. После убийства в 2022 году в Анкаре бывшего лидера организации «Ülkü Ocakları» Синана Атеша, и ареста ряда членов MHP, отношения между союзниками заметно охладились. Позже в СМИ начали упоминать имена некоторых функционеров MHP в связи с этим делом, а личный прием, оказанный президентом Эрдоганом вдове Синана Атеша — Айше Аташ, вызвал недовольство в окружении Бахчели.

Еще одним поводом для недовольства, по утверждению источников, стал процесс назначения начальников полиции и губернаторов в текущем году. Как ранее писал haqqin.az, некоторые чиновники, известные своей близостью к Партии националистического движения (MHP), были отозваны из стратегически важных регионов и переведены на «бессильные» должности в центральный аппарат министерства внутренних дел, что вызвало завуалированные протесты со стороны националистов. Сообщалось даже, что MHP поддержала бывшего министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в противовес действующему министру Али Ерликая. Заместитель председателя MHP Исмаил Оздемир в одной из своих публикаций открыто раскритиковал Ерликая. Еще одним предметом разногласий между союзниками по Народному альянсу стала инициатива «Турция без терроризма», которая, как ожидается, может привести к разоружению РПК. MHP выражает недовольство осторожной позицией Партии справедливости и развития (ПСР), обвиняя ее в затягивании процесса. Кроме того, ПСР выступает против предложения Бахчели о визите депутатов парламента от MHP на остров Имралы для встречи с Абдуллой Оджаланом. Различия между союзниками проявляются и во внешнеполитическом курсе. 25 сентября Бахчели выступил с резонансным заявлением о необходимости создания союза между Турцией, Россией и Китаем. Это заявление прозвучало всего за день до визита президента Эрдогана в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Аналитики расценили слова Бахчели как признак расхождения во взглядах на внешнюю политику, особенно учитывая, что в ходе визита Эрдоган должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить стратегические вопросы.