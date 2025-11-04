Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России

В Кстово Нижегородской области РФ в результате атаки беспилотников загорелась промзона, где находятся НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) и нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», на котором производят этилен, пропилен, бензол и компоненты для взрывчатки, передает Astra по итогам анализа кадров с места происшествия.

Местные жители также сообщили о пожаре на НОРСИ. Завод мощностью 17 млн тонн в год входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает в том числе Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране.

Кроме того, в Рыльске Курской области в результате удара ВСУ по подстанции отключилось электроснабжение, без света остались более 16 тысяч человек, написал губернатор Александр Хинштейн. В Волгоградской области обломки беспилотников упали на площадку электрической подстанции «Фроловская», произошел пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, никто не пострадал. На юге Воронежской области после налета дронов выбило стекла в двух домах, были повреждены два гаража, находившиеся в них автомобили и хозпостройка, рассказал губернатор Александр Гусев. В Белгородской области пострадал один человек, повреждены пять домов и хозяйственных построек.

Минобороны России сообщило об уничтожении 85 беспилотников. По данным ведомства, 40 дронов были сбиты над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской, десять — над Белгородской, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два — над Башкортостаном и Волгоградской областью, один — над Саратовской областью.

Аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Тамбова и Уфы не принимали и не отправляли самолеты.