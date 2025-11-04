Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России

В Кстово Нижегородской области РФ в результате атаки беспилотников загорелась промзона, где находятся НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) и нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», на котором производят этилен, пропилен, бензол и компоненты для взрывчатки, передает Astra по итогам анализа кадров с места происшествия.
Местные жители также сообщили о пожаре на НОРСИ. Завод мощностью 17 млн тонн в год входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает в том числе Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране.
Кроме того, в Рыльске Курской области в результате удара ВСУ по подстанции отключилось электроснабжение, без света остались более 16 тысяч человек, написал губернатор Александр Хинштейн. В Волгоградской области обломки беспилотников упали на площадку электрической подстанции «Фроловская», произошел пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, никто не пострадал. На юге Воронежской области после налета дронов выбило стекла в двух домах, были повреждены два гаража, находившиеся в них автомобили и хозпостройка, рассказал губернатор Александр Гусев. В Белгородской области пострадал один человек, повреждены пять домов и хозяйственных построек.
Минобороны России сообщило об уничтожении 85 беспилотников. По данным ведомства, 40 дронов были сбиты над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской, десять — над Белгородской, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два — над Башкортостаном и Волгоградской областью, один — над Саратовской областью.
Аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Тамбова и Уфы не принимали и не отправляли самолеты.
* * * 08:24
В результате взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (Республика Башкортостан РФ) частично обрушился цех водоочистки, сообщили в городской администрации.
В цехе работали пять человек, по предварительным данным, никто не пострадал, говорилось в сообщении.
«Причины взрыва устанавливаются, — заявили в администрации. — Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации».
Чуть позже глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что промышленный комплекс в городе Стерлитамаке атаковали два беспилотника. «Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — заявил он в телеграме, не называя предприятия. «Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — уточнил Хабиров.
По данным городской администрации, в момент взрыва в цехе работали пять человек.
Стерлитамак — второй после Уфы по численности населения город в Башкортостане, крупный центр химической промышленности и машиностроения.
Росавиация ранее сообщала о приостановке полетов в аэропорту Уфы. Такие меры предпринимаются в случае атак беспилотников.