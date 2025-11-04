USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России

обновлено 10:25
10:25 3981

В Кстово Нижегородской области РФ в результате атаки беспилотников загорелась промзона, где находятся НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) и нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», на котором производят этилен, пропилен, бензол и компоненты для взрывчатки, передает Astra по итогам анализа кадров с места происшествия.

Местные жители также сообщили о пожаре на НОРСИ. Завод мощностью 17 млн тонн в год входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает в том числе Московский регион, на который приходится около 30% потребления бензина в стране.

Кроме того, в Рыльске Курской области в результате удара ВСУ по подстанции отключилось электроснабжение, без света остались более 16 тысяч человек, написал губернатор Александр Хинштейн. В Волгоградской области обломки беспилотников упали на площадку электрической подстанции «Фроловская», произошел пожар, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, никто не пострадал. На юге Воронежской области после налета дронов выбило стекла в двух домах, были повреждены два гаража, находившиеся в них автомобили и хозпостройка, рассказал губернатор Александр Гусев. В Белгородской области пострадал один человек, повреждены пять домов и хозяйственных построек.

Минобороны России сообщило об уничтожении 85 беспилотников. По данным ведомства, 40 дронов были сбиты над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской, десять — над Белгородской, шесть — над Курской, четыре — над Липецкой, по два — над Башкортостаном и Волгоградской областью, один — над Саратовской областью.

Аэропорты Волгограда, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Тамбова и Уфы не принимали и не отправляли самолеты.

* * * 08:24

В результате взрыва на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (Республика Башкортостан РФ) частично обрушился цех водоочистки, сообщили в городской администрации.

В цехе работали пять человек, по предварительным данным, никто не пострадал, говорилось в сообщении.

«Причины взрыва устанавливаются, — заявили в администрации. — Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации».

Чуть позже глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что промышленный комплекс в городе Стерлитамаке атаковали два беспилотника. «Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — заявил он в телеграме, не называя предприятия. «Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — уточнил Хабиров.

По данным городской администрации, в момент взрыва в цехе работали пять человек.

Стерлитамак — второй после Уфы по численности населения город в Башкортостане, крупный центр химической промышленности и машиностроения.

Росавиация ранее сообщала о приостановке полетов в аэропорту Уфы. Такие меры предпринимаются в случае атак беспилотников.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1648
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5542
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 796
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3982
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6387
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2162
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4905
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1860
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9791
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4202
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10451

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1648
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5542
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 796
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3982
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6387
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2162
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4905
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1860
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9791
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4202
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10451
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться