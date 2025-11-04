Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск в России

Российские власти повторно объявили в розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.
«Гасанов Гусейн <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> Переобъявлен», — говорится в материалах ведомства.
Гасанова объявили в розыск 14 мая по уголовной статье. Ему было предъявлено обвинение в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
Позже адвокат блогера Дмитрий Козяйкин сообщил, что Гасанов рассматривает вопрос возвращения в Россию.