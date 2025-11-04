Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск в России

Российские власти повторно объявили в розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

«Гасанов Гусейн <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> Переобъявлен», — говорится в материалах ведомства.