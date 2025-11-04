USD 1.7000
Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск в России

10:08 1343

Российские власти повторно объявили в розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

«Гасанов Гусейн <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> Переобъявлен», — говорится в материалах ведомства.

Гасанова объявили в розыск 14 мая по уголовной статье. Ему было предъявлено обвинение в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Позже адвокат блогера Дмитрий Козяйкин сообщил, что Гасанов рассматривает вопрос возвращения в Россию.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1650
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5543
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 797
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3983
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6387
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2167
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4905
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1861
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9791
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10451

