Указ президента в действии: частные перевозчики ускоренно обновляют автобусный парк

Обновление перевозчиками автобусного парка в столице Азербайджана обрело широкий размах: продолжающийся в последние годы процесс массовой закупки новых транспортных средств ожидаемо ускорился после подписания президентом Ильхамом Алиевым в сентябре указа о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных автомобильных пассажирских перевозок. Эти шаги ознаменовали собой важный этап масштабных реформ системы наземного общественного транспорта в целом. Автобусный сектор пассажироперевозок стремительно меняется и переживает, без преувеличения, бум обновления. К примеру, частные операторы Xaliq Faiqoğlu и Kənan 2000 буквально сразу после обнародования указа главы государства доставили в Баку для эксплуатации в столице и пригородах очередную партию новых комфортабельных автобусов – 30 современных транспортных средств, работающих на основе экологически чистых технологий. А на днях Çinar-Trans привез еще 20 новых автобусов.

В пути находятся еще несколько десятков автобусов, заказанных компаниями-перевозчиками: General Auto Сompany - 10, Vətən-AzTrans - 18, Xaliq Faiqoğlu - 54 автобуса. Кроме того, в процессе производства находятся 16 автобусов, заказанных перевозчиком Menlogg, 10 единиц – Ayşən LTD и 6 – компании Fidan. Еще около десятка автобусов закуплено небольшими компаниями. Таким образом, в ближайшее время на маршрутные линии будут выведены в общей сложности более 170 комфортабельных транспортных средств. Не следует также забывать, что в планах крупнейшего государственного перевозчика – BakuBus до конца года дополнительно ввести в эксплуатацию еще 200 электробусов, из которых первая партия в 50 единиц в настоящее время находится в процессе подготовки к запуску на линии. Кроме того, со стороны BakuBus продолжается строительство еще одного многофункционального гаража для электробусов, на территории которого будут установлены 42 зарядные станции. Подписанный главой государства в минувшем месяце документ, предусматривающий в числе других мер создание целевого бюджетного фонда «Общественный транспорт», являющегося по сути базой для перехода на широко применяемую во многих странах мира систему брутто-контракта, стал мощным стимулом для частных компаний-перевозчиков, значительно интенсифицировавших обновление автобусного парка. Высокие темпы этого процесса в последнее время обусловлены несколькими факторами.

Во-первых, планируемый в ближайшем будущем переход на брутто-контракты коснется только автобусных перевозчиков, соответствующих новым требованиям, выводящих на маршрутные линии исключительно новые экологичные транспортные средства - электрические или же работающие на сжатом природном газе и оснащенные системой безналичной оплаты. Другими словами, перевозчики, использующие старые автобусы, не смогут претендовать на весьма выгодные преференции, которые сулит новая форма договора с регулятором. Во-вторых, предусмотренное брутто-контрактом субсидирование регулирующим органом предоставляемых услуг по перевозке пассажиров фактически будет гарантировать перевозчикам рентабельность, позволяющую регулярно обновлять автопарк и поддерживать техническое состояние транспорта на должном уровне. Они также будут обязаны неукоснительно соблюдать требования о предоставлении качественных услуг, выполнять условия договора по ежедневному километражу на маршрутах вне зависимости от количества перевезенных пассажиров и времени выполнения рейсов. В-третьих, обозначенный в указе главы государства новый подход в финансировании пассажироперевозок укрепляет уверенность перевозчиков в экономической устойчивости сектора, и они могут воспользоваться преимуществами программы трансформации мобильности, в том числе благодаря наблюдающейся в последнее время стабильной тенденции к росту объемов автобусных пассажироперевозок (за последние три года число пассажиров автобусов выросло на 55 миллионов). То есть рост популярности этого вида общественного транспорта говорит о растущем доверии граждан, а для операторов пассажироперевозок это создает очень хорошие условия в плане повышения рентабельности. Здесь важен и социальный фактор: пополнение автобусного парка требует увеличения числа водителей и технического персонала, а значит, помогает решению вопросов занятости населения. Это особенно важно с учетом хорошо оплачиваемой сменной работы, когда на один автобус приходится от 2 до 3 водителей.