Опасная находка в Сумгаите

На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Кимьячылар города Сумгаита.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с полученной информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы особого риска МЧС.
После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр на месте происшествия, обнаружены два боеприпаса: артиллерийские снаряды OF350 калибра 76 мм.
Боеприпасы были вывезены с места происшествия для утилизации группой быстрого реагирования по разминированию Службы особого риска МЧС.
В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.