Опасная находка в Сумгаите

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с полученной информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы особого риска МЧС.

На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Кимьячылар города Сумгаита.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр на месте происшествия, обнаружены два боеприпаса: артиллерийские снаряды OF350 калибра 76 мм.

Боеприпасы были вывезены с места происшествия для утилизации группой быстрого реагирования по разминированию Службы особого риска МЧС.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.