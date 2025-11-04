USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Американский самолет-разведчик над Черным морем

10:20 565

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U заметили в воздушном пространстве над Черным морем, пишет ТАСС со ссылкой на данные интернет-портала Flightradar24.

Самолет начал свой полет с британской авиабазы Милденхолл, пролетел над Европой — над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, затем над Черным морем мимо Крыма и полетел обратно.

RC-135 — это модификация самолета-заправщика KC-135, разработанного на базе гражданских лайнеров Boeing. Он оснащен средствами радиоэлектронной разведки и слежения. Самолеты подобного типа регулярно совершают наблюдательные полеты вдоль границ России.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1656
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5544
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 801
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3988
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6388
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2171
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4908
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1861
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9791
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10452

