Американский самолет-разведчик над Черным морем

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U заметили в воздушном пространстве над Черным морем, пишет ТАСС со ссылкой на данные интернет-портала Flightradar24.

Самолет начал свой полет с британской авиабазы Милденхолл, пролетел над Европой — над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, затем над Черным морем мимо Крыма и полетел обратно.

RC-135 — это модификация самолета-заправщика KC-135, разработанного на базе гражданских лайнеров Boeing. Он оснащен средствами радиоэлектронной разведки и слежения. Самолеты подобного типа регулярно совершают наблюдательные полеты вдоль границ России.