Мор тюленей на Каспии

Туши более 100 тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области республики.

В заявлении говорится, что сотрудники ведомства во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района нашли 112 тюленей без признаков жизни. Туши находились на участке между населенным пунктом Асан и мысом Баутино.