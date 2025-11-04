USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Мор тюленей на Каспии

ФОТО; ВИДЕО
10:29 1495

Туши более 100 тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области республики.

В заявлении говорится, что сотрудники ведомства во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района нашли 112 тюленей без признаков жизни. Туши находились на участке между населенным пунктом Асан и мысом Баутино.

По данному факту управление рыбоохраны Мангистауской области проинформировало, что на место происшествия выехали инспекторы всех уполномоченных ведомств.

Специалистам предстоит установить причины произошедшего. Для этого на месте был проведен сбор проб морской воды.

В мае этого года на побережье Мангистау было найдено 279 мертвых особей, а в июле на побережье Актау также была обнаружена туша тюленя.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1657
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5544
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 801
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3990
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6389
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2172
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4908
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1862
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9792
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10452

