Мор тюленей на Каспии

Туши более 100 тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области республики.
В заявлении говорится, что сотрудники ведомства во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района нашли 112 тюленей без признаков жизни. Туши находились на участке между населенным пунктом Асан и мысом Баутино.
По данному факту управление рыбоохраны Мангистауской области проинформировало, что на место происшествия выехали инспекторы всех уполномоченных ведомств.
Специалистам предстоит установить причины произошедшего. Для этого на месте был проведен сбор проб морской воды.
В мае этого года на побережье Мангистау было найдено 279 мертвых особей, а в июле на побережье Актау также была обнаружена туша тюленя.
November 4, 2025