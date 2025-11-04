USD 1.7000
Турция пока не наблюдает конкретных шагов по интеграции сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), известного как «Сирийские демократические силы» (СДС), в структуры переходного правительства арабской республики, так как этому мешают внутренние и внешние факторы. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Издание напоминает, что по соглашению, подписанному 10 марта временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим «СДС» Мазлюмом Абди, курдские подразделения до конца года должны войти в состав ВС переходного правительства. В соответствии с договоренностями все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения на северо-востоке страны, должны перейти под контроль Дамаска.

«До конца года осталось меньше двух месяцев, однако ни один шаг по выполнению соглашения не сделан», – отмечает Hürriyet.

По данным издания, реализации мартовских договоренностей мешают определенные силы в США и Великобритании, Израиль, который, как утверждается, использует против Сирии проживающих в стране друзов, Иран, а также часть представителей самих курдских формирований, выступающих против их включения в сирийскую армию и затягивающих этот процесс.

В Анкаре считают, что на первом этапе «СДС» могут вывести свои подразделения из района Дейр-эз-Зор и передать контроль над местными нефтяными и газовыми месторождениями новым сирийским властям. После этого, как полагает издание, им может быть поручено управление контрольно-пропускными пунктами на северо-востоке страны, что должно облегчить реализацию ключевого положения мартовского соглашения – включение курдских сил в состав сирийской армии.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1660
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5547
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 803
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3991
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6389
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2172
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1863
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9792
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10452

