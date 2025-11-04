Курды не спешат под знамена сирийской армии

Турция пока не наблюдает конкретных шагов по интеграции сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), известного как «Сирийские демократические силы» (СДС), в структуры переходного правительства арабской республики, так как этому мешают внутренние и внешние факторы. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Издание напоминает, что по соглашению, подписанному 10 марта временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим «СДС» Мазлюмом Абди, курдские подразделения до конца года должны войти в состав ВС переходного правительства. В соответствии с договоренностями все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения на северо-востоке страны, должны перейти под контроль Дамаска.

«До конца года осталось меньше двух месяцев, однако ни один шаг по выполнению соглашения не сделан», – отмечает Hürriyet.

По данным издания, реализации мартовских договоренностей мешают определенные силы в США и Великобритании, Израиль, который, как утверждается, использует против Сирии проживающих в стране друзов, Иран, а также часть представителей самих курдских формирований, выступающих против их включения в сирийскую армию и затягивающих этот процесс.

В Анкаре считают, что на первом этапе «СДС» могут вывести свои подразделения из района Дейр-эз-Зор и передать контроль над местными нефтяными и газовыми месторождениями новым сирийским властям. После этого, как полагает издание, им может быть поручено управление контрольно-пропускными пунктами на северо-востоке страны, что должно облегчить реализацию ключевого положения мартовского соглашения – включение курдских сил в состав сирийской армии.