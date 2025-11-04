Украинский спецназ выбивает русских из Покровска

Боевые подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины проводят серию успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на российскую военную логистику. Об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины.

«Силами «Спецподразделения Тимура» продолжается операция в одном из ключевых для фронтовой логистики районов Покровска. Идут ожесточенные бои с российскими военнослужащими», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после успешной десантной операции к бойцам ГУР, занявшим определенные позиции, присоединились дополнительные силы.

Также продолжается работа по предотвращению попыток российской армии усилить огневое воздействие на украинские линии снабжения. Боевые задачи в этом секторе выполняют и другие спецподразделения ГУР МО Украины.

«В целях безопасности личного состава детали операций пока не раскрываются. Продолжается слаженная работа совместно со всеми структурами Сил безопасности и обороны Украины», — уточнили в ГУР.