USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

В Турции отреагировали на заявления посланника Трампа

10:46 1008

Турция не собирается контактировать с правительством Израиля, возглавляемым премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Издание отмечает, что определяющими факторами для турецких властей при возможном формировании в Израиле нового правительства станут как идеология, которой оно будет придерживаться, так и проводимая им политика.

Так Hürriyet отреагировала на недавнее заявление американского посла в Анкаре и спецпредставителя президента США по Сирии Тома Баррака о том, что «Турция и Израиль не будут воевать друг с другом». Баррак также утверждал о возможности сотрудничества между двумя странами в регионе от Каспия до Средиземного моря.

«Американские представители подчеркивают, что заявления Баррака являются не просто констатацией факта. По их мнению, его акцент на том, что Турция и Израиль не будут воевать, означает, что Вашингтон стремится не допустить конфликта между двумя странами и ставит целью установление контактов [Анкары] с новым израильским правительством в последующие годы. Неслучайными являются и высказывания Баррака о сотрудничестве в регионе от Каспийского моря до Средиземного. Эта географическая линия может означать создание энергетического и торгового коридора между Азербайджаном, Турцией и Израилем», - пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

Турция с мая 2024 года прекратила все торговые отношения с Израилем. Судам под флагом Израиля, принадлежащим ему или аффилированным с ним лицам, запрещен заход в турецкие порты.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1666
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5547
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 807
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3992
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6389
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2176
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1863
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9794
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10455

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1666
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5547
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 807
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3992
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6389
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2176
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1863
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9794
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10455
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться