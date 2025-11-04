В Турции отреагировали на заявления посланника Трампа

Издание отмечает, что определяющими факторами для турецких властей при возможном формировании в Израиле нового правительства станут как идеология, которой оно будет придерживаться, так и проводимая им политика.

Так Hürriyet отреагировала на недавнее заявление американского посла в Анкаре и спецпредставителя президента США по Сирии Тома Баррака о том, что «Турция и Израиль не будут воевать друг с другом». Баррак также утверждал о возможности сотрудничества между двумя странами в регионе от Каспия до Средиземного моря.

«Американские представители подчеркивают, что заявления Баррака являются не просто констатацией факта. По их мнению, его акцент на том, что Турция и Израиль не будут воевать, означает, что Вашингтон стремится не допустить конфликта между двумя странами и ставит целью установление контактов [Анкары] с новым израильским правительством в последующие годы. Неслучайными являются и высказывания Баррака о сотрудничестве в регионе от Каспийского моря до Средиземного. Эта географическая линия может означать создание энергетического и торгового коридора между Азербайджаном, Турцией и Израилем», - пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

Турция с мая 2024 года прекратила все торговые отношения с Израилем. Судам под флагом Израиля, принадлежащим ему или аффилированным с ним лицам, запрещен заход в турецкие порты.