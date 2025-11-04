Удар России по Днепропетровской области: погибла женщина, ранены дети

По его словам, среди пострадавших двое детей: 15-летний подросток будет лечиться амбулаторно, а 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Двое взрослых тоже тяжелые.

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали ракетой и беспилотником Николаевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области. Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко, пишет УНИАН.

«Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто, побиты 12 домов. Кроме того, был удар россиян КАБом по Васильковской громаде - там разбиты авто», - рассказал Гайваненко.

«По Никопольщине (это часть территории Днепропетровской области Украины, центром которой является город Никополь – ред.) российские войска били FPV-дронами, артиллерией и РСЗО «Град». Удар попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадали трое мужчин - 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой», - написал глава ОГА.

Также, по словам Гайваненко, по Павлограду ударили беспилотником, в городе повреждена инфраструктура.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 2 ноября россияне массированно ударили дронами по Павлограду. В результате атаки погиб 55-летний мужчина. Также ранения получили три человека, среди них восьмилетняя девочка. Другими пострадавшими оказались 71-летний мужчина и 39-летняя женщина.