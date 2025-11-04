USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Удар России по Днепропетровской области: погибла женщина, ранены дети

10:54 426

В ночь на 4 ноября российские войска атаковали ракетой и беспилотником Николаевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области. Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко, пишет УНИАН.

По его словам, среди пострадавших двое детей: 15-летний подросток будет лечиться амбулаторно, а 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Двое взрослых тоже тяжелые.

«Загорелись кафе-магазин, частный дом и авто, побиты 12 домов. Кроме того, был удар россиян КАБом по Васильковской громаде - там разбиты авто», - рассказал Гайваненко.

«По Никопольщине (это часть территории Днепропетровской области Украины, центром которой является город Никополь – ред.) российские войска били FPV-дронами, артиллерией и РСЗО «Град». Удар попал по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Пострадали трое мужчин - 43, 51 и 52 лет. Все будут лечиться дома. Изуродовано авто скорой», - написал глава ОГА. 

Также, по словам Гайваненко, по Павлограду ударили беспилотником, в городе повреждена инфраструктура.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 2 ноября россияне массированно ударили дронами по Павлограду. В результате атаки погиб 55-летний мужчина. Также ранения получили три человека, среди них восьмилетняя девочка. Другими пострадавшими оказались 71-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1667
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5548
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 809
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3993
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6389
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2179
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1863
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9795
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10455

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1667
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5548
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 809
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 3993
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6389
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2179
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1863
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9795
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4203
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10455
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться