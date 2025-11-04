Париж требует ареста генералов Асада

USD 1.7000
Франция обратилась к Ливану с просьбой арестовать и передать трех генералов режима свергнутого президента Сирии Башара Асада за причастность к гибели французских граждан. Об этом пишет Asharq Al-Awsat со ссылкой на ливанский судебный источник.

По его данным, генеральный прокурор Ливана Джамаль Хаджар получил официальное обращение от французских судебных органов, в котором содержался запрос с просьбой к Бейруту «разыскать главу Управления разведки ВВС при режиме Асада генерал-майора Джамиля Хасана, директора Главного управления безопасности («Мухабарат») генерал-майора Али Мамлюка и начальника следственного отдела Управления разведки ВВС генерал-майора Абдула Салама Махмуда, провести расследование и дознание, а также арестовать их, если они находятся в Ливане, и передать их французским властям».

По сведениям источника, французский запрос о правовой помощи включал «ливанские номера телефонов, с которых регулярно связываются упомянутые лица, что подтверждается мониторингом коммуникаций, проводимым французскими властями в рамках отслеживания высокопоставленных представителей режима Асада».

Собеседник издания отметил, что данный вопрос «будет иметь решающее значение для последующих действий и расследований, проводимых информационным отделом Сил внутренней безопасности».

