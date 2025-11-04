В Ереване убит известный блогер

В Ереване убит блогер и член территориальной организации партии «Гражданский договор» Шмавон Атоян, подозреваемый задержан. Об этом сообщают армянские СМИ.

Около 00:35 (совпадает с бакинским временем) 25 октября в МВД Армении поступила информация о стрельбе по адресу Давташен, 3-й квартал, 11, и о наличии пострадавшего.

До прибытия сотрудников полиции из больницы Давташенского отдела полиции поступило сообщение, что пострадавший доставлен в медицинский центр «Армения» с диагнозом «огнестрельное ранение брюшной полости, остановка сердца». Мужчина скончался около 02:50 в отделении реанимации, не приходя в сознание. Полиция опознала в нем Шмавона Атояна.

Атоян был блогером, известным своими публикациями в поддержку властей, а также членом территориальной организации Давташена партии «Гражданский договор».

В ходе следственных мероприятий Ереванской уголовной полиции установлен и задержан подозреваемый – 30-летний житель армянской столицы.