Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру

Потенциальное возвращение армян в Карабахский регион Азербайджана может нести угрозу миру, установленному между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в Ереване премьер-министр Никол Пашинян.
По словам премьера Армении, возвращение армян в Карабах станет «риском для мира», «эта тема… вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта».
Пашинян сравнил мир с новорожденным ребенком, заявив, что он нуждается в заботе: «Мы должны подписать мирный договор, провести делимитацию границы и оставить друг друга в покое».
* * * 11:20
В политическом смысле конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, однако в социально-психологическом измерении он продолжается, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на ежегодном международном форуме «Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества».
По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, между двумя странами уже установлен мир, однако основная трудность теперь не в дипломатии, а в том, чтобы «осознать новую реальность».
«Когда я говорю о мире, это многим кажется странным и даже чуждым. Мир — незнакомое понятие и новая среда для Армении и Азербайджана», — заявил Пашинян.
Премьер Армении указал, что после распада СССР именно конфликт стал тем фактором, на фоне которого «формировались политические системы, общественные настроения и национальная идентичность обеих стран»: «Конфликт определял наше мышление, нашу политику и отношения между народами».
По его словам, завершение конфликта в политическом смысле не означает мгновенного изменения общественного сознания. Преодоление многолетней вражды требует времени, диалога и новых подходов к восприятию соседства.
Пашинян также отметил, что между Арменией и Азербайджаном сегодня есть истории успеха. Начало этим историям, по словам армянского премьера, положил процесс демаркации границы в 2024 году между двумя странами. «Это является поворотным моментом в установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, поскольку обе страны признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года», - отметил премьер.
Самой большой историей успеха стал саммит мира, состоявшийся 8 августа в Вашингтоне, который завершился принятием декларации о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также парафированием соглашения, сказал Пашинян.