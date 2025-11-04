Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру

Потенциальное возвращение армян в Карабахский регион Азербайджана может нести угрозу миру, установленному между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в Ереване премьер-министр Никол Пашинян. По словам премьера Армении, возвращение армян в Карабах станет «риском для мира», «эта тема… вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта». Пашинян сравнил мир с новорожденным ребенком, заявив, что он нуждается в заботе: «Мы должны подписать мирный договор, провести делимитацию границы и оставить друг друга в покое».

* * * 11:20 В политическом смысле конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, однако в социально-психологическом измерении он продолжается, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на ежегодном международном форуме «Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества». По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, между двумя странами уже установлен мир, однако основная трудность теперь не в дипломатии, а в том, чтобы «осознать новую реальность».