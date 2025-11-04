USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

В Милли Меджлисе считают каждый манат

11:30 811

В Милли Меджлисе началось обсуждение законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Этот вопрос включен в повестку заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, которое проходит сегодня.

В обсуждении участвуют министр финансов Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Кязымов, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и другие представители правительства.

Согласно законопроекту, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2026 год прогнозируются в размере 38,6 миллиарда манатов. Этот показатель составит 28,8% ВВП и превысит прогноз 2025 года на 253 миллиона манатов (0,7%), а по сравнению с исполнением бюджета 2024 года — на 1,45 миллиарда манатов (3,9%).

Расходы бюджета на 2026 год предусмотрены в размере 41,7 миллиарда манатов, что на 296 миллионов (0,7%) больше прогноза 2025 года и на 3,99 миллиарда манатов (10,6%) больше показателя исполнения за 2024 год. Доля расходов в ВВП составит 31,1%.

Таким образом, проект госбюджета на 2026 год сформирован как сбалансированный финансовый план с умеренным ростом доходов и расходов — примерно на одинаковом уровне, 0,7%.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
11:30 1675
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов?
02:19 5551
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 812
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
10:25 4001
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
01:55 6390
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
10:47 2187
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1864
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать?
3 ноября 2025, 15:50 9795
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4206
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
3 ноября 2025, 21:51 10455

