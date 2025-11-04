В Милли Меджлисе считают каждый манат

Этот вопрос включен в повестку заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, которое проходит сегодня.

В обсуждении участвуют министр финансов Сахиль Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Кязымов, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и другие представители правительства.

Согласно законопроекту, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2026 год прогнозируются в размере 38,6 миллиарда манатов. Этот показатель составит 28,8% ВВП и превысит прогноз 2025 года на 253 миллиона манатов (0,7%), а по сравнению с исполнением бюджета 2024 года — на 1,45 миллиарда манатов (3,9%).

Расходы бюджета на 2026 год предусмотрены в размере 41,7 миллиарда манатов, что на 296 миллионов (0,7%) больше прогноза 2025 года и на 3,99 миллиарда манатов (10,6%) больше показателя исполнения за 2024 год. Доля расходов в ВВП составит 31,1%.

Таким образом, проект госбюджета на 2026 год сформирован как сбалансированный финансовый план с умеренным ростом доходов и расходов — примерно на одинаковом уровне, 0,7%.