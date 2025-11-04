Первый визит постпреда США при НАТО в Украину: о чем он говорил с Зеленским?

USD 1.7000
Украину посетила делегация Североатлантического альянса во главе с послом США при НАТО Мэттью Уитакером, об этом сообщают украинские СМИ. 

Состоялись встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Денисом Шмыгалем и другими должностными лицами.

Отметим, что для Уитакера этот визит в Украину стал первым.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что вместе с Мэттью Уитакером приехали представители при НАТО от Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов.

Зеленский положительно охарактеризовал встречу. Он рассказал, что обсуждалось укрепление защиты украинской энергосистемы перед зимой: закупки систем ПВО, ракет к ним и усиление тактической авиации.

Еще одна тема – важность продолжения санкций против РФ и другие ключевые точки давления на Россию для окончания войны.

«Мы благодарны Германии за системы Patriot, США – за возможность покупать вооружение и системы ПВО через программу PURL, Великобритании и Франции – за ракеты, Канаде и Нидерландам – за их взносы в инициативу PURL, а также всем другим странам за их помощь. Эта поддержка действительно спасает жизни наших людей, и очень важно, чтобы новые страны присоединялись к инициативе», – написал Зеленский.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО отметил, что продолжается согласование ноябрьских и декабрьских пакетов помощи в соответствии с потребностями Украины.

«Я хочу убедиться, что все работает, что военные получают все необходимое, что системы ПВО Patriot, ракеты PAC-3, PAC-2 доставляются быстрее, чтобы вы могли защищать критическую инфраструктуру, когда приближается зима», – отметил Уитакер.

«Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед», - написал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в своем аккаунте в соцсети, прокомментировав встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1677
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5551
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 813
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 4003
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6390
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2188
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1864
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9795
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4206
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10455

