Первый визит постпреда США при НАТО в Украину: о чем он говорил с Зеленским?

Украину посетила делегация Североатлантического альянса во главе с послом США при НАТО Мэттью Уитакером, об этом сообщают украинские СМИ.

Состоялись встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Денисом Шмыгалем и другими должностными лицами.

Отметим, что для Уитакера этот визит в Украину стал первым.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что вместе с Мэттью Уитакером приехали представители при НАТО от Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов.

Зеленский положительно охарактеризовал встречу. Он рассказал, что обсуждалось укрепление защиты украинской энергосистемы перед зимой: закупки систем ПВО, ракет к ним и усиление тактической авиации.

Еще одна тема – важность продолжения санкций против РФ и другие ключевые точки давления на Россию для окончания войны.

«Мы благодарны Германии за системы Patriot, США – за возможность покупать вооружение и системы ПВО через программу PURL, Великобритании и Франции – за ракеты, Канаде и Нидерландам – за их взносы в инициативу PURL, а также всем другим странам за их помощь. Эта поддержка действительно спасает жизни наших людей, и очень важно, чтобы новые страны присоединялись к инициативе», – написал Зеленский.

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО отметил, что продолжается согласование ноябрьских и декабрьских пакетов помощи в соответствии с потребностями Украины.

«Я хочу убедиться, что все работает, что военные получают все необходимое, что системы ПВО Patriot, ракеты PAC-3, PAC-2 доставляются быстрее, чтобы вы могли защищать критическую инфраструктуру, когда приближается зима», – отметил Уитакер.