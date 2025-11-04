USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Процессинговый центр Аzericard выводит межбанковское сотрудничество на новый уровень

Международные встречи в Братиславе и Вене
11:44 185

С 15 по 19 октября 2025 года руководство компании Azericard и высокопоставленные представители обслуживаемых ею банков совершили рабочий визит в Братиславу (Словакия) и Вену (Австрия), где провели ряд деловых встреч.

Делегацию возглавил генеральный директор Azericard Фарид Гулиев.

Цель визита заключалась в укреплении связей между банками, стимулирование обмена опытом в области международных финансовых технологий и содействии устойчивому развитию локальной платежной экосистемы.

16 октября в Братиславе состоялась встреча с руководством Raiffeisen Processing Center (RPC), обслуживающего банки группы Raiffeisen в 11 европейских странах. Во встрече приняли участие генеральный директор RPC Марко Ранкович и члены руководящей команды компании.

Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам применения искусственного интеллекта в платежных системах, совершенствования технологий безопасности, оптимизации операций и возможных направлений сотрудничества.

Генеральный директор Azericard Фарид Гулиев отметил, что международный опыт играет ключевую роль в развитии платежного сектора страны. По его словам, прямой диалог с ведущими финансовыми институтами Европы, каким является RPC, не только усиливает обмен знаниями, но и способствует обогащению локальных платежных систем более гибкими и современными подходами. «Мы рады выступать в роли моста для достижения этих целей», — подчеркнул он.

Делегация продолжила визит в Вене, где состоялась встреча с руководством глобальной компании в области платежных технологий OpenWay Global.

Генеральный директор компании Павел Губин представил информацию о реализуемых инновациях в сфере платежей на рынках Европы, Азии и Америки. В ходе диалога были рассмотрены темы развития карточных технологий, региональных моделей платежей и процессов цифровой трансформации.

Павел Губин отметил, что платежный рынок Азербайджана демонстрирует динамику, заслуживающую внимания в масштабах региона, а Azericard находится в центре этого развития, объединяя платежный сектор и инновации.

Подводя итоги поездки, Фарид Гулиев подчеркнул, что цель компании — сформировать долгосрочную и устойчивую среду сотрудничества между банками-партнерами, внедрить международный опыт и обеспечить совместный переход к платежным системам нового поколения. Представители банков отметили высокий уровень организации визита, открытый и конструктивный характер переговоров. Эта инициатива способствовала не только совершенствованию местных платежных систем, но и укреплению культуры доверия и межбанковского сотрудничества.

Процессинговый центр Azericard намерен и впредь расширять международный обмен опытом, инвестировать в высокотехнологичные платежные решения и совместно с банками-партнерами формировать более эффективные модели развития платежной инфраструктуры.

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1679
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5552
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 813
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 4004
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6390
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2189
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1865
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9795
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4206
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10455

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1679
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5552
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 813
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 4004
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6390
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2189
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4909
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1865
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9795
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4206
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10455
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться