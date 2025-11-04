Процессинговый центр Аzericard выводит межбанковское сотрудничество на новый уровень

Цель визита заключалась в укреплении связей между банками, стимулирование обмена опытом в области международных финансовых технологий и содействии устойчивому развитию локальной платежной экосистемы.

С 15 по 19 октября 2025 года руководство компании Azericard и высокопоставленные представители обслуживаемых ею банков совершили рабочий визит в Братиславу (Словакия) и Вену (Австрия), где провели ряд деловых встреч.

Генеральный директор Azericard Фарид Гулиев отметил, что международный опыт играет ключевую роль в развитии платежного сектора страны. По его словам, прямой диалог с ведущими финансовыми институтами Европы, каким является RPC, не только усиливает обмен знаниями, но и способствует обогащению локальных платежных систем более гибкими и современными подходами. «Мы рады выступать в роли моста для достижения этих целей», — подчеркнул он.

Стороны провели широкий обмен мнениями по вопросам применения искусственного интеллекта в платежных системах, совершенствования технологий безопасности, оптимизации операций и возможных направлений сотрудничества.

16 октября в Братиславе состоялась встреча с руководством Raiffeisen Processing Center (RPC), обслуживающего банки группы Raiffeisen в 11 европейских странах. Во встрече приняли участие генеральный директор RPC Марко Ранкович и члены руководящей команды компании.

Делегация продолжила визит в Вене, где состоялась встреча с руководством глобальной компании в области платежных технологий OpenWay Global.

Генеральный директор компании Павел Губин представил информацию о реализуемых инновациях в сфере платежей на рынках Европы, Азии и Америки. В ходе диалога были рассмотрены темы развития карточных технологий, региональных моделей платежей и процессов цифровой трансформации.

Павел Губин отметил, что платежный рынок Азербайджана демонстрирует динамику, заслуживающую внимания в масштабах региона, а Azericard находится в центре этого развития, объединяя платежный сектор и инновации.

Подводя итоги поездки, Фарид Гулиев подчеркнул, что цель компании — сформировать долгосрочную и устойчивую среду сотрудничества между банками-партнерами, внедрить международный опыт и обеспечить совместный переход к платежным системам нового поколения. Представители банков отметили высокий уровень организации визита, открытый и конструктивный характер переговоров. Эта инициатива способствовала не только совершенствованию местных платежных систем, но и укреплению культуры доверия и межбанковского сотрудничества.

Процессинговый центр Azericard намерен и впредь расширять международный обмен опытом, инвестировать в высокотехнологичные платежные решения и совместно с банками-партнерами формировать более эффективные модели развития платежной инфраструктуры.