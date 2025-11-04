USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Пашинян о воссоединении Азербайджана с Нахчываном

11:46 1036

Армения и США ведут активные переговоры о строительстве железной дороги, которая соединит Азербайджан с Нахчываном, заявил в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Сейчас мы обсуждаем с нашими американскими партнерами строительство железной дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном. Почему именно с США? Потому что это неотъемлемая часть проекта TRIPP («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»)», – сказал он.

При этом он указал, что РФ сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Армению через азербайджанскую территорию после разблокировки региональных коммуникаций.

«Сейчас идут обсуждения, что Россия может обеспечить железнодорожные перевозки в Армению через Азербайджан», – подчеркнул армянский премьер.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и о создании транспортной связи между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

