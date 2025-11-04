«Апшерон» готовится стать основой роста энергетики Азербайджана

Месторождение «Апшерон» станет главным источником роста добычи нефти и газа в 2029 году. Об этом говорится в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год», обсужденном сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, начиная с 2029 года в Азербайджане прогнозируется увеличение добычи нефти и газа. Основным драйвером этого роста станет полномасштабная разработка газоконденсатного месторождения «Апшерон».