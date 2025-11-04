USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

«Апшерон» готовится стать основой роста энергетики Азербайджана

11:53 300

Месторождение «Апшерон» станет главным источником роста добычи нефти и газа в 2029 году. Об этом говорится в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год», обсужденном сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, начиная с 2029 года в Азербайджане прогнозируется увеличение добычи нефти и газа. Основным драйвером этого роста станет полномасштабная разработка газоконденсатного месторождения «Апшерон».

Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру
Пашинян: Возвращение армян в Карабах – угроза миру обновлено 11:30
11:30 1689
Слабо отказаться от русских слябов?
Слабо отказаться от русских слябов? война миров; все еще актуально
02:19 5554
В Милли Меджлисе считают каждый манат
В Милли Меджлисе считают каждый манат
11:30 817
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 10:25
10:25 4007
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин!
Демократы нашли альтернативу Трампу: 49-летняя Элисса Слоткин! наша корреспонденция; все еще актуально
01:55 6390
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска
Украинский спецназ выбивает русских из Покровска фото; видео
10:47 2192
Где ты, Рейган?! Мы соскучились!
Где ты, Рейган?! Мы соскучились! главная тема; все еще актуально
01:32 4910
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
Нью-Йорк перед выбором. А Трамп предупреждает
09:19 1867
Падение азербайджанской нефти: что делать?
Падение азербайджанской нефти: что делать? ничего, кроме статистики
3 ноября 2025, 15:50 9795
США могут закрыть авиасообщение
США могут закрыть авиасообщение
01:26 4206
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске
Зеленский не знает об украинском спецназе в Покровске обновлено 21:51
3 ноября 2025, 21:51 10456

