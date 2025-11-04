Birmarket вместе с селлерами развивает бизнес в Азербайджане

Ведущая азербайджанская платформа электронной коммерции Birmarket 3 ноября 2025 года провела «Форум Селлеров» в Центре Гейдара Алиева. Цель форума объединить селлеров из разных регионов страны, поделиться опытом, укрепить взаимное сотрудничество и открыть новые возможности для развития торговой отрасли. В своем приветственном выступлении Генеральный Директор Birmarket – Рауф Гуламалиев отметил, что компания строит свою деятельность в направлении развития продавцов и усиления клиентоцентричного подхода.

«Для нас каждый продавец - это партнер. Наш маркетплейс поддерживает их бизнес с точки зрения технологий, логистики и маркетинга. Наша цель помочь им зарабатывать больше и выстраивать более прочные отношения со своими клиентами. Мировая практика показывает, что такие компании, как Birmarket, способствуют развитию бизнеса в стране и двигают его вперед», - сказал Рауф Гуламалиев. Он также добавил, что Birmarket сегодня предоставляет предпринимателям широкую инфраструктуру более 1500 пунктов выдачи заказов, десятки тысяч квадратных метров складских помещений и возможность хранения свыше 3,5 миллиона товаров. Интеграция с экосистемой Bir открывает для продавцов новые перспективы.