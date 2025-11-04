Birmarket вместе с селлерами развивает бизнес в Азербайджане

Ведущая азербайджанская платформа электронной коммерции Birmarket 3 ноября 2025 года провела «Форум Селлеров» в Центре Гейдара Алиева. Цель форума объединить селлеров из разных регионов страны, поделиться опытом, укрепить взаимное сотрудничество и открыть новые возможности для развития торговой отрасли.
В своем приветственном выступлении Генеральный Директор Birmarket – Рауф Гуламалиев отметил, что компания строит свою деятельность в направлении развития продавцов и усиления клиентоцентричного подхода.
«Для нас каждый продавец - это партнер. Наш маркетплейс поддерживает их бизнес с точки зрения технологий, логистики и маркетинга. Наша цель помочь им зарабатывать больше и выстраивать более прочные отношения со своими клиентами. Мировая практика показывает, что такие компании, как Birmarket, способствуют развитию бизнеса в стране и двигают его вперед», - сказал Рауф Гуламалиев.
Он также добавил, что Birmarket сегодня предоставляет предпринимателям широкую инфраструктуру более 1500 пунктов выдачи заказов, десятки тысяч квадратных метров складских помещений и возможность хранения свыше 3,5 миллиона товаров. Интеграция с экосистемой Bir открывает для продавцов новые перспективы.
«Почти 4 миллиона активных пользователей Birbank уже могут просматривать и покупать товары с нашего маркетплейса прямо в своих приложениях. В течение первого месяца после интеграции в банковское приложение Birbank к нам присоединились около 1 миллиона новых пользователей. Более 2 миллионов клиентов BirBonus копят бонусы и тратят их в магазинах Birmarket», - сказал Рауф Гуламалиев.
В рамках форума были награждены продавцы, добившиеся лучших результатов по итогам года в восьми категориях. Также были представлены стенды Birmarket, Birbank и M10, где участники могли пообщаться напрямую с партнерами и обменяться мнениями.
Экосистема Bir, созданная PAŞA Holding и представленная широкой общественности 7 февраля 2025 года, объединяет под одним брендом ведущие азербайджанские компании, как Birbank, m10, MilliÖn, Birmarket, BakıKart и Trendyol Azərbaycan. Экосистема предлагает интегрированный пользовательский опыт, отвечая на повседневные потребности клиентов в сфере финансов, покупок и транспорта с помощью инновационных решений.