Доходов от нефти и газа все меньше и меньше

Министр заявил, что доходы по ненефтяным секторам за последние 5 лет выросли на 44,4%: «Сокращение трансферта из Государственного нефтяного фонда станет одной из основных целей правительства в последующие годы. Сборы по нефтегазовому сектору через Налоговую службу составят 3,6 миллиарда манатов. Это прогнозируется как более низкий показатель по сравнению как с 2025, так и с 2024 годом, поскольку мы ожидаем снижения цен на нефть и газ».

Азербайджан ожидает снижения доходов от продажи нефти и газа, заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения «пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год».

Проект государственного бюджета Азербайджана на 2026 год направлен на обеспечение макроэкономической, фискальной и монетарной стабильности в стране. Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, где обсуждался проект бюджета на следующий год.

По словам министра, документ включает меры по укреплению обороноспособности и безопасности страны, а также полностью покрывает финансирование социальных программ.

«В 2026 году ожидается производство ВВП в размере 134,1 миллиарда манатов, реальный рост составит 2,9% по сравнению с 2025 годом. За последние пять лет ВВП вырос в номинальном выражении на 36,7 миллиарда манатов, или 39,3%, а в реальном — на 19%», — отметил Бабаев.

Министр подчеркнул, что в проекте бюджета отражены все приоритеты, определенные главой государства, включая задачи по социальному благополучию граждан, восстановлению освобожденных территорий и дальнейшему развитию экономики.

«В проекте бюджета предусмотрено финансирование всех социальных программ в полном объеме», — добавил он.

Бабаев отметил, что особое внимание уделено Карабаху и Восточному Зангезуру, где продолжается реализация программы «Великое возвращение» и других государственных проектов.

«Бюджет предусматривает средства на восстановление освобожденных территорий, безопасное возвращение граждан и создание условий для их достойной жизни», — сказал министр.

Также документ включает меры по развитию экономики, привлечению инвестиций и улучшению инфраструктуры.

Сахиль Бабаев также заявил, что стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 октября 2025 года составили 81,5 млрд долларов США и примерно в 17 раз превышают внешний государственный долг. В 2026 году доходы и расходы Нефтяного фонда были сбалансированы на уровне 7,7 млрд долларов США, сокращение резервов не прогнозируется.

По его утверждениям, налоговые поступления от частного сектора в ненефтегазовой сфере выросли более чем на 10%, а доля частного сектора превысила 77%.

«Важно, что экономический рост обеспечивается именно за счет ненефтяного сектора, который стал основным источником налоговых поступлений и фискальной нагрузки. Это ключевой фактор, который необходимо учитывать при формировании будущей экономической политики», - отметил министр.

Он добавил, что наряду с налоговыми доходами наблюдается рост поступлений по линии обязательного социального страхования. За 9 месяцев текущего года план сбора по обязательному государственному социальному страхованию выполнен на уровне 107,6%, их фактический объем составил 4,7 млрд манатов, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.