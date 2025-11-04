USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?

В Азербайджане с 2026 года начнет действовать новая система налогообложения доходов граждан, предусматривающая постепенное повышение подоходного налога и переход к дифференцированным ставкам.

Как сообщил министр экономики Микаил Джаббаров, новая шкала налогообложения будет учитывать уровень доходов работников. Согласно плану, доходы до 2500 манатов будут облагаться налогом в размере 7%, доходы от 2500 до 8000 манатов — по ставке 10%, а заработки свыше 8000 манатов — по ставке 14%.

Министр финансов Сахиль Бабаев уточнил, что в 2026 году налоговая нагрузка для граждан «будет минимальной»: с зарплат до 2500 манатов удержат лишь 3%. В последующие годы ставка будет постепенно повышаться и достигнет установленных уровней к 2028 году.

Реформа, как отмечается, «призвана обеспечить более справедливое распределение налогового бремени и увеличить поступления в бюджет на фоне растущих государственных расходов».

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обосновал решение о введении подоходного налога, которое начнет действовать с 1 января 2026 года.

Выступая на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год», министр отметил, что срок действия налоговых льгот по подоходному налогу истекает в 2026 году.

«Социально-экономические цели предоставленной льготы в целом достигнуты. С учетом необходимости сохранить и развить успехи в сфере формализации рынка труда усиливается налоговое администрирование», — заявил Джаббаров.

По его словам, при этом создаются условия для легализации занятости и снижения налоговой нагрузки для работников с низкими доходами.

«В этой связи представлены предложения о поэтапном налогообложении заработных плат в ненефтегазовом частном секторе», — добавил министр.

Джаббаров подчеркнул, что несмотря на сохраняющуюся неопределенность в мировой экономике, в Азербайджане поддерживается макроэкономическая стабильность, а финансовая устойчивость бюджета продолжает укрепляться.

«Эти процессы еще больше ускорились после соглашений, достигнутых 8 августа в США между Азербайджаном и Арменией. Превращение новых возможностей, которые появились, в экономические преимущества — одна из наших задач», — отметил он.

По словам министра, при подготовке бюджета учтены внутренние и внешние факторы. Прогнозируется, что глобальный экономический рост усилится благодаря восстановлению торговых цепочек и снижению негативного воздействия на мировую экономику.

