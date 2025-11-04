Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?

В Азербайджане с 2026 года начнет действовать новая система налогообложения доходов граждан, предусматривающая постепенное повышение подоходного налога и переход к дифференцированным ставкам.

Как сообщил министр экономики Микаил Джаббаров, новая шкала налогообложения будет учитывать уровень доходов работников. Согласно плану, доходы до 2500 манатов будут облагаться налогом в размере 7%, доходы от 2500 до 8000 манатов — по ставке 10%, а заработки свыше 8000 манатов — по ставке 14%.

Министр финансов Сахиль Бабаев уточнил, что в 2026 году налоговая нагрузка для граждан «будет минимальной»: с зарплат до 2500 манатов удержат лишь 3%. В последующие годы ставка будет постепенно повышаться и достигнет установленных уровней к 2028 году.

Реформа, как отмечается, «призвана обеспечить более справедливое распределение налогового бремени и увеличить поступления в бюджет на фоне растущих государственных расходов».