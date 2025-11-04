USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Турция будет добывать нефть

13:51

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что в Диярбакыре запланировано начало работ по добыче нефти. Это часть стремления страны развивать добычу энергоносителей для удовлетворения растущего спроса.

По словам Байрактара, такой же метод планируется применить для разведки природного газа в Тракии. Ожидается, что спрос на энергию в Турции утроится в ближайшие 30 лет, что требует постоянных усилий по обеспечению поставок и разведке нефти и газа.

Добыча сланцевой нефти в Диярбакыре предполагает также сотрудничество с американской компанией Continental Resources, договор с которой был подписан в марте 2025 года. Оценки показывают потенциал около 6,1 миллиарда баррелей нефти, что поможет значительно снизить зависимость страны от импорта.

