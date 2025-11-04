USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Партия Саакашвили в шаге от запрета

13:50 496

Конституционный суда Грузии зарегистрировал иск правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» о запрете партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

В иске отмечается, его подали 88 депутатов парламента. Документ содержит требование признать три оппозиционные политические силы, включая партию Саакашвили, неконституционными и запретить их. По закону, у Конституционного суда есть не более 9 месяцев для рассмотрения иска после его регистрации.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил 28 октября, что правящая партия решила обратиться в Конституционный суд с ходатайством о признании неконституционными трех из четырех крупнейших оппозиционных партий в стране – «Единого национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии». Как пояснил Папуашвили, правящая партия не будет требовать запрета отдельных оппозиционных политиков.

Основанием для иска в КС послужило заключение парламентской следственной комиссии. Утверждается, что во время правления (2004-2012) партии Саакашвили «массово нарушались права человека». Эти нарушения носили «системный характер».

Ранее парламент Грузии принял закон, пожизненно запрещающий политическую деятельность членам партий, объявленных судом вне закона.

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
У Микаила Джаббарова все по плану
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
Пашинян о приглашении Эрдогана
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
