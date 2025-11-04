Партия Саакашвили в шаге от запрета

В иске отмечается, его подали 88 депутатов парламента. Документ содержит требование признать три оппозиционные политические силы, включая партию Саакашвили, неконституционными и запретить их. По закону, у Конституционного суда есть не более 9 месяцев для рассмотрения иска после его регистрации.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил 28 октября, что правящая партия решила обратиться в Конституционный суд с ходатайством о признании неконституционными трех из четырех крупнейших оппозиционных партий в стране – «Единого национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии». Как пояснил Папуашвили, правящая партия не будет требовать запрета отдельных оппозиционных политиков.

Основанием для иска в КС послужило заключение парламентской следственной комиссии. Утверждается, что во время правления (2004-2012) партии Саакашвили «массово нарушались права человека». Эти нарушения носили «системный характер».

Ранее парламент Грузии принял закон, пожизненно запрещающий политическую деятельность членам партий, объявленных судом вне закона.