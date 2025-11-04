США предложили ООН создать в Газе «силы принуждения»

США направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе на срок не менее двух лет. Об этом сообщает портал Axios.

Проект резолюции с пометкой «чувствительный, но не секретный» предоставит Соединенным Штатам и другим странам-участницам широкие полномочия для управления Газой и обеспечения безопасности до конца 2027 года с возможностью продления срока действия.

Документ станет основой для предстоящих переговоров между членами Совбеза ООН, цель которых — голосование за создание сил и развертывание первых войск в Газе до января, сообщил американский чиновник порталу. По словам источника, международные силы безопасности (ISF) будут «силами принуждения, а не миротворческими силами».

В состав ISF войдут войска нескольких стран-участниц, а их создание будет согласовано с «Советом мира» Газы, который, по задумке президента США Дональда Трампа, возглавит он сам.

Основные задачи ISF включают обеспечение безопасности границ Газы с Израилем и Египтом, защиту гражданского населения и гуманитарных коридоров, а также подготовку новой палестинской полиции, с которой силы будут сотрудничать в ходе выполнения миссии.

Проект резолюции уточняет, что ISF также «стабилизирует ситуацию с безопасностью в Газе, обеспечивая процесс демилитаризации сектора, включая уничтожение и предотвращение восстановления военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также постоянный вывод из эксплуатации оружия негосударственных вооруженных группировок». Это предполагает, что мандат сил включает разоружение ХАМАС в случае, если группировка или ее элементы не сделают этого добровольно.

Кроме того, ISF возьмет на себя «дополнительные задачи, которые могут быть необходимы для поддержания соглашения по Газе».

Цель международных сил – обеспечить стабильность в Газе в переходный период, когда Израиль постепенно выведет войска из отдельных районов, а Палестинская администрация проведет реформы, которые позволят ей взять долгосрочный контроль над сектором.

Размещение международных сил в Газе является одним из пунктов соглашения о прекращении огня между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.