«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Эра смартфонов подходит к концу

Американский миллиардер Илон Маск считает, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект (ИИ) заменит смартфоны в их текущем виде. Об этом Маск заявил в эфире у известного американского подкастера Джо Рогана.

Предприниматель считает, что телефон будущего будет только проводником для искусственного интеллекта, без операционной системы и приложений.

«По сути, у вас будет ИИ на сервере, который будет взаимодействовать с ИИ на вашем устройстве», – сказал Маск.

Отметим, по данным СМИ, над созданием такого устройства уже работает ChatGPT.

Напомним, недавно Маск говорил, что в будущем роботы с ИИ возьмут себе всю обязательную работу людей.

