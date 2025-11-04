Как распределен бюджет Азербайджана на 2026 год?

В структуре государственного бюджета Азербайджана на 2026 год расходы на образование составят 12%, а на оборону и национальную безопасность — 21%. Об этом сообщил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

По словам министра, доля расходов на образование в Азербайджане выше среднего показателя по миру (10%) и по странам постсоветского пространства (9%).

«Таким образом, в бюджете предусмотрен достаточный объем финансирования для этой сферы», — отметил Бабаев.

Говоря о секторе обороны и национальной безопасности, министр сообщил, что в 2026 году на эти цели выделено 8,7 миллиарда манатов. За последние пять лет объем финансирования вырос на 3,8 миллиарда манатов, или в 1,8 раза.

«Укрепление безопасности и обороноспособности Азербайджана остается одним из ключевых приоритетов. Мы намерены и далее обеспечивать все необходимые ресурсы для достижения этой цели», — подчеркнул министр.