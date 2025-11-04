USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Как распределен бюджет Азербайджана на 2026 год?

14:12 896

В структуре государственного бюджета Азербайджана на 2026 год расходы на образование составят 12%, а на оборону и национальную безопасность — 21%. Об этом сообщил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения проекта госбюджета на следующий год.

По словам министра, доля расходов на образование в Азербайджане выше среднего показателя по миру (10%) и по странам постсоветского пространства (9%).

«Таким образом, в бюджете предусмотрен достаточный объем финансирования для этой сферы», — отметил Бабаев.

Говоря о секторе обороны и национальной безопасности, министр сообщил, что в 2026 году на эти цели выделено 8,7 миллиарда манатов. За последние пять лет объем финансирования вырос на 3,8 миллиарда манатов, или в 1,8 раза.

«Укрепление безопасности и обороноспособности Азербайджана остается одним из ключевых приоритетов. Мы намерены и далее обеспечивать все необходимые ресурсы для достижения этой цели», — подчеркнул министр.

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 216
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 915
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 885
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4849
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2152
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1399
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5647
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2028
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1212
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1372
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2189

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 216
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 915
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 885
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4849
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2152
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1399
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5647
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2028
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1212
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1372
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться