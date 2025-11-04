Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов

Председатель Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели на сегодняшнем заседании парламентской фракции заявил, что встреча депутатов Великого национального собрания Турции с лидером РПК Абдуллой Оджаланом на острове Имралы укрепит проект «Турция без террора».

Бахчели отметил, что депутаты от МНР готовы к встрече с Оджаланом, а также заявил о пользе освобождения сопредседателя прокурдской «Демократической партии народов» Селахаттина Демирташа, арестованного в 2015 году, было бы полезным.

Резко отреагировав на заявление посла США в Анкаре и специального представителя по Сирии Тома Барака о «налаживании сотрудничества между Турцией и Израилем», Бахчели подчеркнул, что Вашингтон не определяет политический курс Турции.

«Иностранные дипломаты, работающие в нашей стране, должны знать свое место, важно, чтобы они никогда не переходили границы», — заявил Бахчели, выразив протест послу США.