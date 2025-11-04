USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов

Руслан Баширли
14:11 1399

Председатель Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели на сегодняшнем заседании парламентской фракции заявил, что встреча депутатов Великого национального собрания Турции с лидером РПК Абдуллой Оджаланом на острове Имралы укрепит проект «Турция без террора».

Бахчели отметил, что депутаты от МНР готовы к встрече с Оджаланом, а также заявил о пользе освобождения сопредседателя прокурдской «Демократической партии народов» Селахаттина Демирташа, арестованного в 2015 году, было бы полезным.

Резко отреагировав на заявление посла США в Анкаре и специального представителя по Сирии Тома Барака о «налаживании сотрудничества между Турцией и Израилем», Бахчели подчеркнул, что Вашингтон не определяет политический курс Турции.

«Иностранные дипломаты, работающие в нашей стране, должны знать свое место, важно, чтобы они никогда не переходили границы», — заявил Бахчели, выразив протест послу США.

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 218
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 916
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 886
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4849
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2152
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1400
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5647
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2030
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1212
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1372
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2190

