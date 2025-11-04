USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Переговоры глав МИД Азербайджана и Алжира

фото
14:44 273

В Алжире проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его алжирским коллегой Ахмедом Аттафом.

Об этом сообщает публикация МИД Азербайджана в социальной сети Х.

Напомним, Джейхун Байрамов прибыл в Алжир 3 ноября с официальным визитом.

В рамках поездки запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами и обсуждение вопросов развития двусторонних отношений.

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 220
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 917
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 887
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4852
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2152
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1400
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5647
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2031
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1213
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1372
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2191

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 220
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 917
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 887
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4852
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2152
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1400
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5647
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2031
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1213
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1372
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться