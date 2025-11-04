Переговоры глав МИД Азербайджана и Алжира

В Алжире проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его алжирским коллегой Ахмедом Аттафом.
Об этом сообщает публикация МИД Азербайджана в социальной сети Х.
Happening now: Minister of State, Minister of Foreign Affairs, National Community Abroad and African Affairs of the People's Democratic Republic of #Algeria @AhmedAttaf_Dz is welcoming the Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov @Algeria_MFA in… pic.twitter.com/1O58EI3G3N— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 4, 2025
Напомним, Джейхун Байрамов прибыл в Алжир 3 ноября с официальным визитом.
В рамках поездки запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами и обсуждение вопросов развития двусторонних отношений.