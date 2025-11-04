USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

У Микаила Джаббарова все по плану

С целью поддержки экономического роста и диверсификации в стране в Милли Меджлис внесен проект изменений в Налоговый кодекс. В документе предусмотрены предложения по стимулированию инвестиционной среды и предпринимательской деятельности, в том числе предоставление льгот субъектам бизнеса, действующим в Нахчыванской Автономной Республике, и другие меры. Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2026 год».

«Кроме того, с целью стимулирования безналичных операций и расширения их охвата предлагается предоставить налоговые льготы и снизить ставки для сектора общественного питания по таким операциям, а также увеличить порог регистрации для целей НДС с 200 тысяч до 400 тысяч манатов.

В последние недели мы наблюдаем, что в СМИ некоторые лица, называющие себя независимыми экспертами, иногда распространяют вводящую в заблуждение информацию. Мы продолжим работу по разъяснению в этом направлении. Особенно отмечу, что среди проводимых в последние годы налоговых реформ реформа оплаты труда, направленная на повышение прозрачности трудовых отношений, позволила достичь значительных результатов в легализации рынка труда.

Так, благодаря освобождению от налога заработных плат до 8 тысяч манатов в частном секторе, с 1 января 2019 года по 1 октября 2025 года количество трудовых договоров в частном секторе увеличилось на 471 тысячу и превысило 1 миллион. С учетом ожидаемых показателей на 2025 год прогнозируется, что фонд заработной платы в частном секторе в 2019–2025 годах утроится и достигнет 10,6 миллиарда манатов», — добавил министр.

