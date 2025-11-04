В армянских школах уже преподают азербайджанский язык

В Армении в трех школах преподается азербайджанский язык в рамках программы правительства по поощрению изучения региональных языков. Об этом сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

По ее словам, к программе подключены около 30 школ, однако наибольший интерес вызывает персидский язык, поскольку в стране есть соответствующие специалисты.

Кроме того, в трех школах ведется преподавание грузинского языка.

Глава Минобрнауки отметила, что по результатам опросов около 400 школ Армении выразили готовность организовать преподавание одного из региональных языков.

Большинство из них выбрали турецкий язык, однако министерство сталкивается с нехваткой преподавателей.