«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык

В Армении в трех школах преподается азербайджанский язык в рамках программы правительства по поощрению изучения региональных языков. Об этом сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

По ее словам, к программе подключены около 30 школ, однако наибольший интерес вызывает персидский язык, поскольку в стране есть соответствующие специалисты.

Кроме того, в трех школах ведется преподавание грузинского языка.

Глава Минобрнауки отметила, что по результатам опросов около 400 школ Армении выразили готовность организовать преподавание одного из региональных языков.

Большинство из них выбрали турецкий язык, однако министерство сталкивается с нехваткой преподавателей.

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 226
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 923
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 891
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4856
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2156
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1403
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5648
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2035
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1214
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1374
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2194

