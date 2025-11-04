Убийца-рецидивист проведет в колонии 15 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Халидом Тагиевым, длительное время находившимся в розыске. Он обвинялся в организации банды и совершении тяжких преступлений в различных районах Баку в 1995-1999 годах.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания под председательством судьи Сабухи Гусейнова прокурор запросил приговорить Халида Тагиева к 15 годам лишения свободы.

В своем заключительном слове Халид Тагиев выразил раскаяние. Позднее в суде был зачитан приговор. Согласно приговору, предъявленное Тагиеву обвинение квалифицировано по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Согласно обвинительному заключению, Халид Тагиев с 1995 по 1999 год организовал преступную группировку и совместно с другими членами банды совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений в различных районах Баку.

В обвинительном акте указано, что 2 сентября 1998 года Халид Тагиев совершил налет на частный дом в поселке Амирджан Сураханского района и убил хозяина дома Мамеда Гаджиева, в конце сентября того же года он совершил еще одно убийство: в поселке Бильгя Сабунчинского района его жертвой стал Ариф Гулиев. 11 сентября 1999 года Халид Тагиев убил еще одного человека - Захида Велиева.

Халид Тагиев также обвинялся в участии в составе той же преступной группировки в кражах, грабежах, угоне транспортных средств, хищении официальных документов и печатей, самовольном присвоении звания должностного лица, хищении государственного имущества, приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения, а также в попытке незаконного пересечения охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики с использованием поддельного документа.

Согласно официальной информации, Следственным управлением Генеральной прокуратуры велось расследование в отношении объявленного в розыск Халида Тагиева, которому было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, действовавшего до 01.09.2000 года. Было вынесено решение о привлечении Халида Тагиева в качестве обвиняемого по уголовному делу, и он был объявлен в международный розыск.

Халид Тагиев был задержан правоохранительными органами 12 февраля текущего года. 29 апреля 2025 года Халиду Тагиеву были предъявлены новые обвинения по статьям 70, 94, пунктам 1, 6, 7, 8 Уголовного кодекса Азербайджана, действовавшего до 1 сентября 2000 года, а также статьям 29, 318.1 и 320.2 действующего Уголовного кодекса Азербайджана.