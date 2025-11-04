США собираются бить по нигерийцам беспилотниками

Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения серии точечных ударов по боевикам в Нигерии с использованием беспилотников, сообщили источники телеканалу CNBC.

По информации источников, возможные удары США пока что «рассматриваются».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила, что «администрация президента Дональда Трампа по его указанию готовит варианты возможных действий, чтобы остановить убийства христиан в Нигерии», и предложила дождаться президентских заявлений о конкретных мерах.

В свою очередь, глава нигерийского МИД Юсуф Туггар заявил, что власти страны привержены конституции, в которой закреплена свобода вероисповедания, поэтому преследование по религиозному признаку в стране невозможно. «Здесь все ответы», – подчеркнул дипломат, демонстрируя конституцию.

Начальник Генштаба Сил обороны Нигерии Олуфеми Олуйеде также отверг выдвинутые президентом США Дональдом Трампом обвинения в адрес республики в преследовании христиан.

«Мы сталкиваемся с проблемами в сфере безопасности, прежде всего с терроризмом, причем довольно давно», – цитирует военного газета Punch. По словам Олуйеде, ВС Нигерии неустанно прилагают усилия, чтобы искоренить терроризм и улучшить обстановку с безопасностью.

1 ноября Трамп заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против «исламских террористов» в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он утверждал, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать.

В тот же день президент страны Бола Тинубу отверг обвинения американского лидера, отметив, что характеристика республики как страны религиозной нетерпимости не соответствует реальности и игнорирует усилия его правительства по защите свободы вероисповедания и совести всех нигерийцев.