«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Украина получит пятый транш от Евросоюза

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине очередного транша кредитной макрофинансовой помощи в €1,8 млрд. Соответствующее заявление распространил этот орган ЕС.

«Украина получит свыше €1,8 млрд финансирования после утверждения советом пятой выплаты помощи по линии украинского фонда (Ukraine Facility)», - говорится в документе.

В нем отмечается, что Украина «выполнила все девять условий, необходимых для выплаты пятого транша, и одно условие, которое оставалось невыполненным со времени перечисления четвертого транша». Эти деньги будут направлены «главным образом на обеспечение макрофинансовой стабильности Украины и продолжение финансирования украинской государственной администрации», говорится в документе.

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
У Микаила Джаббарова все по плану
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Пашинян о приглашении Эрдогана
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
