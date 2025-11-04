Украина получит пятый транш от Евросоюза

«Украина получит свыше €1,8 млрд финансирования после утверждения советом пятой выплаты помощи по линии украинского фонда (Ukraine Facility)», - говорится в документе.

В нем отмечается, что Украина «выполнила все девять условий, необходимых для выплаты пятого транша, и одно условие, которое оставалось невыполненным со времени перечисления четвертого транша». Эти деньги будут направлены «главным образом на обеспечение макрофинансовой стабильности Украины и продолжение финансирования украинской государственной администрации», говорится в документе.