«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
И электромобили обложат налогом

С будущего года электромобили будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения «пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год».

Шахин Багиров отметил, что поступления по таможенной линии обычно формируются за счет импортных операций: «При импорте применяются таможенные тарифы. Наши бюджетные доходы в основном формируются за счет НДС. Электромобили будут облагаться НДС. Хотя эта льгота отменяется, она действовала более 5 лет. За первые 10 месяцев 2025 года в страну было ввезено 1700 электромобилей. Это очень мало, ведь в 2024 году их было 3027. Это показывает, что интерес общества к электромобилям снижается. Введение НДС окажет положительное влияние на развитие местного производства электрических автомобилей».

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
У Микаила Джаббарова все по плану
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Пашинян о приглашении Эрдогана
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
