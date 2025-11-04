В США скончался главный архитектор «войны с террором»

Самый влиятельный вице-президент США Ричард Чейни скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на его семью.

Телеканал отмечает, что Чейни был главным архитектором «войны с террором», в результате которой Соединенные Штаты оказались втянуты в конфликт в Ираке.

«46-й вице-президент, работавший вместе с президентом Джорджем Бушем-младшим в течение двух сроков с 2001 по 2009 год, на протяжении десятилетий был влиятельной и противоречивой фигурой в политике Вашингтона. Однако в последние годы своей жизни Чейни, оставаясь ярым консерватором, подвергся остракизму со стороны своей республиканской партии из-за резкой критики президента Дональда Трампа, которого он назвал «трусом» и величайшей угрозой для республики», – говорится в материале.

По данным CNN, Чейни страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями большую часть взрослой жизни, перенес несколько сердечных приступов, но прожил долгую и активную жизнь, оставшись на пенсии после пересадки сердца в 2012 году, которую в интервью 2014 года он назвал «даром самой жизни».