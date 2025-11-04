USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

В США скончался главный архитектор «войны с террором»

15:37 318

Самый влиятельный вице-президент США Ричард Чейни скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на его семью.

Телеканал отмечает, что Чейни был главным архитектором «войны с террором», в результате которой Соединенные Штаты оказались втянуты в конфликт в Ираке.

«46-й вице-президент, работавший вместе с президентом Джорджем Бушем-младшим в течение двух сроков с 2001 по 2009 год, на протяжении десятилетий был влиятельной и противоречивой фигурой в политике Вашингтона. Однако в последние годы своей жизни Чейни, оставаясь ярым консерватором, подвергся остракизму со стороны своей республиканской партии из-за резкой критики президента Дональда Трампа, которого он назвал «трусом» и величайшей угрозой для республики», – говорится в материале.

По данным CNN, Чейни страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями большую часть взрослой жизни, перенес несколько сердечных приступов, но прожил долгую и активную жизнь, оставшись на пенсии после пересадки сердца в 2012 году, которую в интервью 2014 года он назвал «даром самой жизни».

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 229
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 929
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 898
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4862
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2158
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1407
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5648
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2037
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1215
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1378
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2196

