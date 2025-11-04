Литва будет производить артиллерийские снаряды

Строительство завода по производству боеприпасов, который является совместным проектом Вильнюса и германского оборонного концерна Rheinmetall, началось в Литве. На месте закладки состоялась официальная церемония начала работ, передает ТАСС.

«После того как завод будет построен, он будет обеспечивать боеприпасами всех солдат под флагом НАТО. Это усилит обороноспособность Европы», - заявил на церемонии президент Литвы Гитанас Науседа.

Завод построят у города Байсогала Радвилишкского района на северо-западе страны. Под него выделен участок площадью 340 гектаров.

Партнерами учреждено совместное предприятие Rheinmetall Defence Lithuania. Литве принадлежат 49% акций. Стоимость проекта составит до €300 млн.

Завод будет производить в год 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.