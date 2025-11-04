Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады

В первый соревновательный день женская сборная Азербайджана по волейболу обыграла Иран - 3:0 (25:11, 25:16, 26:24).

Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали 6-е по счету Игры Исламской солидарности.

Помимо Азербайджана и Ирана, в женском турнире участвуют Таджикистан, Турция и Афганистан. 6 ноября сборная Азербайджана сыграет с Таджикистаном.

По итогам кругового турнира команды, занявшие первые два места, встретятся в финале. Третья и четвертая сборные оспорят бронзу.

Также сегодня свой первый матч проведет сборная Азербайджана по футзалу. Ее соперником в стартовой игре в группе «А» будет Ливия. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени. В нашей группе выступают также Саудовская Аравия и Узбекистан. Две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Всего Азербайджан на Исламиаде в Саудовской Аравии представят 169 спортсменов. Игры завершатся 21 ноября.