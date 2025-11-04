USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады

Эльмир Алиев, отдел спорта
15:39 230

Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали 6-е по счету Игры Исламской солидарности.

В первый соревновательный день женская сборная Азербайджана по волейболу обыграла Иран - 3:0 (25:11, 25:16, 26:24).

Помимо Азербайджана и Ирана, в женском турнире участвуют Таджикистан, Турция и Афганистан. 6 ноября сборная Азербайджана сыграет с Таджикистаном.

По итогам кругового турнира команды, занявшие первые два места, встретятся в финале. Третья и четвертая сборные оспорят бронзу.

Также сегодня свой первый матч проведет сборная Азербайджана по футзалу. Ее соперником в стартовой игре в группе «А» будет Ливия. Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени. В нашей группе выступают также Саудовская Аравия и Узбекистан. Две лучшие команды выйдут в полуфинал.

Всего Азербайджан на Исламиаде в Саудовской Аравии представят 169 спортсменов. Игры завершатся 21 ноября.

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 231
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 930
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 899
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4865
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2160
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1409
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5648
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2038
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1216
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1379
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2196

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран в первый день Исламиады
15:39 231
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 930
У Микаила Джаббарова все по плану
У Микаила Джаббарова все по плану
14:50 899
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают
Ситуация в Покровске: россияне проникают, украинцы зачищают фото; видео; обновлено 14:20
14:20 4865
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2160
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
Лидер турецких националистов требует освобождения лидера курдов
14:11 1409
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка
Между Эрдоганом и Бахчели пробежала кошка наша корреспонденция; все еще актуально
02:44 5648
Пашинян о приглашении Эрдогана
Пашинян о приглашении Эрдогана
13:45 2038
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
Микаил Джаббаров хочет сделать экономику прозрачной
13:43 1216
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
В Брюсселе хотят понять: почему «Лукойл» продает зарубежные активы Gunvor?
13:22 1379
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
Пашинян о судьбе Евромиссии на границе с Азербайджаном
12:56 2196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться