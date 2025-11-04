Два громких судебных процесса в Баку

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания под председательством судьи Нигяр Имановой были уточнены личные данные Набиева. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Судебное заседание назначено на 18 ноября.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Намика Набиева, который обвиняется в финансировании терроризма.

Отметим, что задержанному СГБ Намику Набиеву предъявлено обвинение по статьям 167-3.1 (хранение религиозных экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана. По частичному сложению приговоров Намику Набиеву может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Кроме того, в Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Шохрата Мамедова, который обвиняется в государственной измене путем выполнения заданий иностранных спецслужб. В ходе судебного заседания под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого. Принято решение о передаче уголовного дела в суд. Судебное разбирательство назначено на 14 ноября.

Шохрат Мамедов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) в марте этого года. Он обвиняется в государственной измене в форме умышленного шпионажа в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики. Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана.

Если обвинения в отношении Шохрата Мамедова будут доказаны, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.