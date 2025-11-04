USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Два громких судебных процесса в Баку

новость дополнена
Инара Рафикгызы
16:25 2534

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Намика Набиева, который обвиняется в финансировании терроризма.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания под председательством судьи Нигяр Имановой были уточнены личные данные Набиева. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Судебное заседание назначено на 18 ноября.

Отметим, что задержанному СГБ Намику Набиеву предъявлено обвинение по статьям 167-3.1 (хранение религиозных экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана. По частичному сложению приговоров Намику Набиеву может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Кроме того, в Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Шохрата Мамедова, который обвиняется в государственной измене путем выполнения заданий иностранных спецслужб. В ходе судебного заседания под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого. Принято решение о передаче уголовного дела в суд. Судебное разбирательство назначено на 14 ноября.

Шохрат Мамедов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) в марте этого года. Он обвиняется в государственной измене в форме умышленного шпионажа в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики. Ему предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана.

Если обвинения в отношении Шохрата Мамедова будут доказаны, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1622
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1270
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1395
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1345
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1934
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1172
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2535
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2993
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3156
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2967
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2679

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1622
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1270
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1395
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1345
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1934
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1172
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2535
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2993
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3156
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2967
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться