Казахстан и Америка обсуждают транзит нефти через КТК

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудил с министром внутренних дел, председателем Совета по энергетическому доминированию США Дагом Бергумом вопросы реализации совместных проектов, а также обеспечение стабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

«Стороны обсудили ход реализации крупных совместных проектов и планы по дальнейшему освоению месторождений. Особое внимание было уделено вопросам транспортировки нефти, в частности, обеспечению стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута», - отметили в пресс-службе после встречи, состоявшейся на полях международного энергетического форума ADIPEC-2025 в ОАЭ.

Аккенженов напомнил, что американские компании являются ключевыми партнерами в таких флагманских проектах в Казахстане, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

«Проекты, реализуемые в Казахстане, являются ключевыми активами в глобальных портфелях наших американских партнеров. Их масштаб подчеркивает стратегическую важность Казахстана для обеспечения мировой энергетической стабильности и является показателем успешного и взаимовыгодного сотрудничества», - приводит пресс-служба слова Аккенженова.

КТК - крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана (в основном с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.