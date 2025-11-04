USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Казахстан и Америка обсуждают транзит нефти через КТК

16:30 1062

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудил с министром внутренних дел, председателем Совета по энергетическому доминированию США Дагом Бергумом вопросы реализации совместных проектов, а также обеспечение стабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

«Стороны обсудили ход реализации крупных совместных проектов и планы по дальнейшему освоению месторождений. Особое внимание было уделено вопросам транспортировки нефти, в частности, обеспечению стабильной и надежной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основного экспортного маршрута», - отметили в пресс-службе после встречи, состоявшейся на полях международного энергетического форума ADIPEC-2025 в ОАЭ.

Аккенженов напомнил, что американские компании являются ключевыми партнерами в таких флагманских проектах в Казахстане, как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

«Проекты, реализуемые в Казахстане, являются ключевыми активами в глобальных портфелях наших американских партнеров. Их масштаб подчеркивает стратегическую важность Казахстана для обеспечения мировой энергетической стабильности и является показателем успешного и взаимовыгодного сотрудничества», - приводит пресс-служба слова Аккенженова.

КТК - крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана (в основном с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) на терминалы на Черном море вблизи порта Новороссийск.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1622
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1272
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1396
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1346
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1936
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1172
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2536
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2993
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3158
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2969
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2679

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1622
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1272
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1396
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1346
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1936
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1172
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2536
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2993
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3158
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2969
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться