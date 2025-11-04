USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR

16:35 3562

В Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) царили беспредел и неэффективность, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2026 год».

Министр экономики отметил, что чистая прибыль SOCAR за последние пять лет выросла более чем в два раза.

«Комментарии, касающиеся уплаты налогов, являются ошибочными. Эти данные являются открытыми. Было выдвинуто мнение, что предприятие якобы уплачивает только налог на прибыль. Это неверно.

Предприятие платит различные виды налогов. Поэтому вопрос оптимизации государственных компаний всегда находится в центре внимания соответствующих государственных структур и будет оставаться таковым. Если возникают вопросы относительно деятельности какой-либо компании, в том числе SOCAR, они должны быть адресованы непосредственно SOCAR», — заявил министр экономики.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1622
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1275
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1399
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1347
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1938
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1174
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2537
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2993
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3160
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2969
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2679

