Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR

В Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) царили беспредел и неэффективность, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2026 год».

Министр экономики отметил, что чистая прибыль SOCAR за последние пять лет выросла более чем в два раза.

«Комментарии, касающиеся уплаты налогов, являются ошибочными. Эти данные являются открытыми. Было выдвинуто мнение, что предприятие якобы уплачивает только налог на прибыль. Это неверно.

Предприятие платит различные виды налогов. Поэтому вопрос оптимизации государственных компаний всегда находится в центре внимания соответствующих государственных структур и будет оставаться таковым. Если возникают вопросы относительно деятельности какой-либо компании, в том числе SOCAR, они должны быть адресованы непосредственно SOCAR», — заявил министр экономики.