«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Еще один шаг экосистемы Bir в развитии торговой отрасли

17:17 391

Электронная торговая платформа Birmarket, входящая в экосистему Bir, объединила своих партнеров на Форуме торговцев, проведенном с целью содействия развитию бизнес-среды в стране. Мероприятие состоялось 3 ноября 2025 года и было направлено на то, чтобы собрать торговцев из различных регионов Азербайджана, обменяться опытом, укрепить взаимное сотрудничество, а также представить новые возможности для развития сектора электронной коммерции.

Отметим, что платформа Birmarket предоставляет своим партнерам развитую инфраструктуру и всестороннюю поддержку. Сегодня она охватывает более 1500 пунктов выдачи заказов Gəl Al, располагает десятками тысяч квадратных метров складских помещений и ассортиментом свыше 3,5 миллиона товаров. Благодаря интеграции в экосистему Bir, для торговцев платформы открылись еще более широкие возможности: теперь около 4 миллионов активных клиентов Birbank могут оформлять заказы напрямую через мобильное приложение. Всего за один месяц после запуска интеграции к платформе присоединился еще 1 миллион новых пользователей, что наглядно демонстрирует укрепление рыночных позиций Birmarket.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

