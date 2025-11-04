Французскую корпорацию судят за сделки с террористами

В Париже начинается судебный процесс против бывших руководителей французской корпорации Lafarge, обвиняемых в финансировании террористических организаций в Сирии во время гражданской войны. Об этом сообщает радиостанция Ici.

Перед судом предстанут девять человек, включая бывшего генерального директора компании Брюно Лафона, а также пятерых экс-руководителей операционных подразделений и службы безопасности. Среди обвиняемых также два сирийских посредника. Один из них находится в розыске по международному ордеру и будет судим заочно. Ряду подсудимых дополнительно предъявлены обвинения в нарушении международных финансовых санкций.

«Это историческое событие: впервые судебное разбирательство ведется в отношении международной компании и ее руководителей за финансирование терроризма», – заявила в эфире радио France Inter адвокат ассоциации Sherpa Анна Кифер, подавшей жалобу на Lafarge. По ее мнению, это посылает «мощный сигнал» всем компаниями, которые осуществляют деятельность в конфликтных зонах.

Отмечается, что слушания продлятся с 4 ноября по 16 декабря.

Как напоминает радиостанция, в 2022 году в США Lafarge признала вину в выплате $6 млн террористическим группировкам «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра» и заключила соглашение с Министерством юстиции, выплатив штраф в размере $778 млн. Во Франции компании грозит штраф до 1,1 млрд евро за финансирование терроризма и еще 50 млн евро за нарушение международных санкций.

Дело связано с деятельностью сирийского филиала одной из крупнейших в мире компаний по производству строительных материалов. В июне 2018 года Lafarge во Франции обвинили в пособничестве террористической группировке «Исламское государство» в Сирии, где располагался цементный завод компании. По данным следствия, предприятие продолжало работу и после перехода региона под контроль боевиков, выплачивая им средства за возможность вести деятельность.

Компании предъявили обвинения в соучастии в преступлениях против человечности, финансировании терроризма и создании угрозы жизни сотрудников сирийского завода. Апелляционный суд Парижа в ноябре 2019 года отменил часть обвинений, касающихся преступлений против человечности, но оставил в силе другие. В сентябре 2021 года Кассационный суд Франции направил дело на повторное рассмотрение.