В НАТО заявили о стратегическом провале Путина

Президент России Владимир Путин не смог достичь своих целей в Украине, более того, эта война стала его стратегическим провалом, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью BBC.

Он напомнил, что вторжение в Украину в 2022 году привело к расширению Североатлантического альянса: в блок вступила Финляндия, имеющая 1300 км сухопутной границы с Россией, и Швеция, обладающая выходом в Балтийское море. При этом Путин, объявляя о начале «спецоперации», говорил, что не допустит приближения «военной машины НАТО» к российским рубежам.

Также не оправдался расчет Кремля на смещение президента Украины Владимира Зеленского, отметил Каво Драгоне. По его мнению, Путину уже не удастся взять эту страну под контроль. «Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси», — подчеркнул адмирал.

В то же время европейские страны «проснулись» и начали более ответственно относиться к собственной обороне, решив увеличить соответствующие расходы до 5% ВВП. Более того, они продолжают вооружать Украину, которую Кремль собирался «демилитаризовать». По мнению Каво Драгоне, все это говорит о «стратегическом поражении» развязавшего войну Путина, несмотря на «медленные и незначительные успехи» России на фронте, которые достаются ценой высоких потерь.

Адмирал также констатировал, что с оперативной точки зрения данная война зашла в тупик, и «настало время сесть за стол переговоров, потому что это пустая трата жизней». Каво Драгоне добавил, что НАТО «будет стоять» с Украиной до достижения прочного мира.

Говоря о рисках будущих нападений со стороны России, адмирал предположил, что если это и произойдет, то, вероятнее всего, в странах Балтии: Эстонии, Латвии или Литве. В этом случае будет задействована статья 5 Устава НАТО, предусматривающая коллективную оборону, отметил он. На вопрос, включает ли это участие США, Драгоне ответил утвердительно. «Они взяли на себя это обязательство и подчеркнули, что по-прежнему ему привержены», — заверил он.

По словам адмирала, приоритетом для НАТО сейчас является противовоздушная оборона, и недавние инциденты с проникновением российских беспилотников в Польшу и Румынию побудили альянс к ее укреплению.

Комментируя заявления Путина об «успешных» испытаниях ядерных систем большой дальности — крылатой ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон», Каво Драгоне отметил, что НАТО не боится этой угрозы. «Мы готовы защищать все 32 наших государства и один миллиард их жителей. Мы — ядерный альянс», — подчеркнул он.