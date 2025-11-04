USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

В НАТО заявили о стратегическом провале Путина

17:19 1950

Президент России Владимир Путин не смог достичь своих целей в Украине, более того, эта война стала его стратегическим провалом, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью BBC.

Он напомнил, что вторжение в Украину в 2022 году привело к расширению Североатлантического альянса: в блок вступила Финляндия, имеющая 1300 км сухопутной границы с Россией, и Швеция, обладающая выходом в Балтийское море. При этом Путин, объявляя о начале «спецоперации», говорил, что не допустит приближения «военной машины НАТО» к российским рубежам.

Также не оправдался расчет Кремля на смещение президента Украины Владимира Зеленского, отметил Каво Драгоне. По его мнению, Путину уже не удастся взять эту страну под контроль. «Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси», — подчеркнул адмирал.

В то же время европейские страны «проснулись» и начали более ответственно относиться к собственной обороне, решив увеличить соответствующие расходы до 5% ВВП. Более того, они продолжают вооружать Украину, которую Кремль собирался «демилитаризовать». По мнению Каво Драгоне, все это говорит о «стратегическом поражении» развязавшего войну Путина, несмотря на «медленные и незначительные успехи» России на фронте, которые достаются ценой высоких потерь.

Адмирал также констатировал, что с оперативной точки зрения данная война зашла в тупик, и «настало время сесть за стол переговоров, потому что это пустая трата жизней». Каво Драгоне добавил, что НАТО «будет стоять» с Украиной до достижения прочного мира.

Говоря о рисках будущих нападений со стороны России, адмирал предположил, что если это и произойдет, то, вероятнее всего, в странах Балтии: Эстонии, Латвии или Литве. В этом случае будет задействована статья 5 Устава НАТО, предусматривающая коллективную оборону, отметил он. На вопрос, включает ли это участие США, Драгоне ответил утвердительно. «Они взяли на себя это обязательство и подчеркнули, что по-прежнему ему привержены», — заверил он.

По словам адмирала, приоритетом для НАТО сейчас является противовоздушная оборона, и недавние инциденты с проникновением российских беспилотников в Польшу и Румынию побудили альянс к ее укреплению.

Комментируя заявления Путина об «успешных» испытаниях ядерных систем большой дальности — крылатой ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон», Каво Драгоне отметил, что НАТО не боится этой угрозы. «Мы готовы защищать все 32 наших государства и один миллиард их жителей. Мы — ядерный альянс», — подчеркнул он.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1626
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1286
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1408
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1354
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1951
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1181
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2542
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2994
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3167
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2974
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2682

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1626
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1286
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1408
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1354
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1951
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1181
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2542
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2994
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3167
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2974
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться