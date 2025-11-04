USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Талышханову дали шесть лет

Инара Рафикгызы
17:30 1356

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалета Талышханова, он обвинялся в открытых призывах против государства.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова был оглашен приговор. Согласно решению суда, Мирадалет Талышханов приговорен к 6 годам лишения свободы.

Отмечается, что Талышханова задержали сотрудники СГБ.

Против него были выдвинуты обвинения по статьям 32.4 и 281.2 (подстрекательство к открытым призывам, направленным против государства; совершение тех же действий повторно или группой лиц) УК Азербайджана. Известно, что ранее он работал в правоохранительных органах.

