Талышханову дали шесть лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Мирадалета Талышханова, он обвинялся в открытых призывах против государства.
Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльмина Рустамова был оглашен приговор. Согласно решению суда, Мирадалет Талышханов приговорен к 6 годам лишения свободы.
Отмечается, что Талышханова задержали сотрудники СГБ.
Против него были выдвинуты обвинения по статьям 32.4 и 281.2 (подстрекательство к открытым призывам, направленным против государства; совершение тех же действий повторно или группой лиц) УК Азербайджана. Известно, что ранее он работал в правоохранительных органах.