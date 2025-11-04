USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Украину позовут в Евросоюз до конца года

17:39 728

Еврокомиссия выдвинула повторную рекомендацию начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз и выразила надежду, что это произойдет до конца года. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая в Европарламенте.

«Еврокомиссия считает, что переговоры о приеме Украины в ЕС должны начаться до конца 2025 года», - заявила еврокомиссар. Она подчеркнула, что Киев выполнил для этого «все критерии».

С аналогичной рекомендацией Еврокомиссия выступала в 2024 году, однако практический запуск переговоров был заблокирован Венгрией в Совете ЕС.

Кос также выступила «в поддержку амбиций Молдовы» завершить переговоры о приеме в ЕС к 2028 году. Проблема заключается в том, что Молдова и Украина объединены по правилам вступления в ЕС в одну группу по расширению, их этапы вступления синхронизированы. Таким образом, переговоры с Молдовой не могут быть начаты до запуска переговоров с Украиной.

Кроме того, Украина и Молдова должны завершить интеграцию в единый энергорынок Евросоюза к 2027 году. Об этом говорится в очередном докладе Еврокомиссии о расширении.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1630
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1293
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1420
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1362
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1958
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1185
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2547
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2997
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3175
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2977
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2684

