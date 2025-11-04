Украину позовут в Евросоюз до конца года

Еврокомиссия выдвинула повторную рекомендацию начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз и выразила надежду, что это произойдет до конца года. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая в Европарламенте.

«Еврокомиссия считает, что переговоры о приеме Украины в ЕС должны начаться до конца 2025 года», - заявила еврокомиссар. Она подчеркнула, что Киев выполнил для этого «все критерии».

С аналогичной рекомендацией Еврокомиссия выступала в 2024 году, однако практический запуск переговоров был заблокирован Венгрией в Совете ЕС.

Кос также выступила «в поддержку амбиций Молдовы» завершить переговоры о приеме в ЕС к 2028 году. Проблема заключается в том, что Молдова и Украина объединены по правилам вступления в ЕС в одну группу по расширению, их этапы вступления синхронизированы. Таким образом, переговоры с Молдовой не могут быть начаты до запуска переговоров с Украиной.

Кроме того, Украина и Молдова должны завершить интеграцию в единый энергорынок Евросоюза к 2027 году. Об этом говорится в очередном докладе Еврокомиссии о расширении.