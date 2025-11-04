В Армению через Азербайджан пошла пшеница

Состав из 15 вагонов с пшеницей общим весом 1048 тонн направился из России транзитом через территорию Азербайджана и Грузии к станции Даларик в Армении, где планируется его разгрузка, сообщает АПА.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Вслед за этим министр экономики Армении Геворг Папоян написал в Facebook, что первая партия казахстанской пшеницы вскоре поступит в Армению по маршруту Актау – Баку, а затем по азербайджанской и грузинской железным дорогам.