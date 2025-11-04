Бес в ребро: в Балакене накрыли банду похитителей

В полицию Балакенского района поступила информация о похищении 17-летней девушки неизвестными лицами.

Как сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, в результате принятых сотрудниками районного отдела полиции мер задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении преступления 50-летний Самир Рагимов, ранее судимый 26-летний Тогрул Самедли и 21-летний Нихат Гараев.

Потерпевшая была найдена сотрудниками полиции по адресу, где ее скрывали. Девушку передали ее родственникам.

Расследование показало, что Самир Рагимов, прибывший в Азербайджан несколько дней назад из-за рубежа, вместе с другими задержанными выследил девушку и похитил ее с намерением жениться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, продолжаются следственные мероприятия.