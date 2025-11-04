USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Бес в ребро: в Балакене накрыли банду похитителей

17:54 996

В полицию Балакенского района поступила информация о похищении 17-летней девушки неизвестными лицами.

Как сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД, в результате принятых сотрудниками районного отдела полиции мер задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении преступления 50-летний Самир Рагимов, ранее судимый 26-летний Тогрул Самедли и 21-летний Нихат Гараев.

Потерпевшая была найдена сотрудниками полиции по адресу, где ее скрывали. Девушку передали ее родственникам.

Расследование показало, что Самир Рагимов, прибывший в Азербайджан несколько дней назад из-за рубежа, вместе с другими задержанными выследил девушку и похитил ее с намерением жениться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, продолжаются следственные мероприятия.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1630
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1295
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1423
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1366
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1959
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1185
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2549
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2997
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3179
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2978
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2685

