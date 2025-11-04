Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»

«Завтра нас ждет интересная игра против очень сильного соперника, - говорит Гурбан Гурбанов. - Приезд больших клубов в Азербайджан, приезд таких команд, таких игроков - это дополнительный стимул для нас, для развития футбола и его популяризации. Мы неплохо подготовились. Хотим завтра показать бойцовский характер. Надеюсь, что завтра болельщики останутся довольны как минимум нашей игрой.

«Челси» не будет тренироваться в Баку и выйдет сразу на матч? Не думаю, что это повлияет на игру такого большого клуба. Они так делают не только перед приездом в Баку, но и перед некоторыми другими матчами. Для «Челси» не проблема выйти на поле в день игры. У нас тоже такое было. Были поездки по схожей программе. Разница во времени большая. «Челси» это учитывает, и это тоже демонстрирует их профессиональное отношение к предстоящей встрече. Скорее всего, они будут жить тут по лондонскому времени.

У «Челси» травмированы несколько игроков? Когда у таких команд нет пары-тройки футболистов - это неправильно обсуждать. Нет одного, есть другие. Такие мелкие детали не стоит выискивать. Нужно привыкнуть к их игровой системе. От отсутствия пары игроков у них ничего не меняется. Бывает, что готовимся к одному игроку, а выходит другой и создает нам проблемы.

Конечно, для нас важна возможная победа нам такими большими командами. Мы считаемся маленькой футбольной страной. У английских команд нам ни разу не удавалось отнять очки. Это дополнительный стимул. Английская Премьер-лига - это совсем другой уровень. Самая сильная лига в мире, которая превосходит все остальные. Так что даже если мы завтра проиграем, мы все равно останемся в выигрыше, так как играем с таким клубом, как «Челси». Должны бороться до конца и порадовать болельщиков достойной игрой. Приезд «Челси» в Баку - это уже победа для нас и нам приятно играть с ними, мы будем кайфовать от этого матча.

Что изменилось за восемь лет, когда мы играли с «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов? Если сравнивать, футбол очень изменился. Возможно, разница между двумя клубами еще больше. Да, сейчас у нас больше опыта, но футбол в Англии очень быстро развивается. Мы можем быть опытны, но «Челси» прогрессирует быстрее. Мы будем играть против клубного чемпиона мира, который в финале забил три безответных гола победителю Лиги чемпионов «ПСЖ».

«Челси» прибегает к большой ротации в матчах Лиги чемпионов, но остается верен своей игре. Таким командам несложно менять состав. Мы постараемся построить игру на том, что мы умеем, не хотим отказываться от своей игры, однако учтем некоторые детали.

Стартовый состав? Я примерно определился, но есть один маленький вопрос. Завтра утром определимся.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сказал обо мне приятные слова? Благодарю его. Видно, что и тренеры, и футболисты «Челси» очень серьезно подготовились. Они не смотрят на предстоящую игру как на второстепенный матч».